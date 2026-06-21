Mayıs'ta 422 Firma için İzin Belgesi

Ticaret Bakanlığı, dahilde işleme rejimi kapsamında mayısta 422 firma için izin belgesi düzenledi.

Bakanlığın mayıs ayına ilişkin dahilde işleme, yurt içi satış ve teslim, hariçte işleme, firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgesi listeleri, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, geçen ay 422 firmaya dahilde işleme izin, 6 firmaya yurt içi satış ve teslim, 1 firmaya hariçte işleme izin belgesi verildi.

Firma talebine istinaden 12 dahilde işleme izin belgesi ise iptal edildi.