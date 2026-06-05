Mayıs'ta Eğitimde En Yüksek TÜFE Artışı - Son Dakika
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Mayıs'ta Eğitimde En Yüksek TÜFE Artışı

05.06.2026 10:58
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Mayıs'ta tüketici fiyatları endeksi eğitimde %50,06 artış gösterdi. Genel TÜFE ise %1,71 yükseldi.

Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yer alan ana harcama gruplarında mayısta yıllık bazda en yüksek artış, yüzde 50,06 ile eğitim grubunda oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, TÜFE'de mayısta bir önceki aya göre yüzde 1,71, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 16,61, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 32,61 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 32,24 artış görüldü.

Ana harcama grupları itibarıyla mayısta bir önceki aya göre düşüş gösteren gruplar 0,48 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 0,02 ile alkollü içecekler ve tütün oldu. Söz konusu dönemde, en yüksek artışın yaşandığı ana grup ise yüzde 11,29 ile giyim ve ayakkabı olarak hesaplandı.

En yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunun aylık değişimlerine bakıldığında, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 0,48 azalış görülürken ulaştırmada yüzde 2,03, konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda da yüzde 2,28 artış gerçekleşti.

İlgili ana grupların aylık değişime olan katkıları ise gıda ve alkolsüz içeceklerde eksi 0,12, ulaştırmada 0,35 ve konutta 0,27 yüzde puan oldu.

Yıllık değişimler

Mayısta, geçen yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup, yüzde 14,08 ile giyim ve ayakkabı olarak kayıtlara geçti. Geçen yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 50,06 ile eğitim olarak tespit edildi.

En yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunun yıllık değişimlerine bakıldığında, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 34,86, ulaştırmada yüzde 34,29, konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda yüzde 45,59 artış görüldü.

İlgili ana harcama gruplarının yıllık değişime katkıları ise gıda ve alkolsüz içeceklerde 8,60, ulaştırmada 5,63, konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda 6,07 yüzde puan oldu.

Endekste kapsanan 174 alt sınıftan 28'inde düşüş gerçekleşirken 9 alt sınıfın endeksinde değişim olmadı, 137 alt sınıfın endeksinde ise artış kaydedildi.

Sektörlere ve alt gruplara göre aylık ve yıllık değişimler şöyle:

Kapsam

Aylık

Yıllık

TÜFE

1,71

32,61

Gıda ve alkolsüz içecekler

-0,48

34,86

Alkollü içecekler ve tütün

-0,02

29,85

Giyim ve ayakkabı

11,29

14,08

Konut

2,28

45,59

Mobilya ve ev eşyası

1,99

22,36

Sağlık

0,41

32,94

Ulaştırma

2,03

34,29

Bilgi ve iletişim

0,45

25,58

Eğlence ve kültür

1,17

25,88

Eğitim

0,83

50,06

Lokanta ve oteller

1,87

31,59

Sigorta ve finansal hizmetler

0,49

28,30

Çeşitli mal ve hizmetler

0,51

23,55

- Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, mayısta bir önceki aya göre yüzde 2,87, geçen yılın aralık ayına kıyasla yüzde 14,93, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 31,30 ve 12 aylık ortalamalara kıyasla yüzde 31,74 artış şeklinde oldu.

Özel kapsamlı tüketici fiyatları endeksi göstergelerine bakıldığında, mayısta aylık bazda en az yükseliş yüzde 1,63 ile "Mevsimlik ürünler hariç TÜFE" göstergesinde oldu.

Yıllık bazda en yüksek artış ise yüzde 33,76 ile "Mevsimlik ürünler hariç TÜFE" göstergesinde kaydedildi.

Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri şöyle:

KapsamAylıkYıllık
Mevsimlik ürünler hariç TÜFE1,6333,76
İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE2,8731,30
Enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE2,9230,44
İşlenmemiş gıda, alkollü içecekler ve tütün ürünleri hariç TÜFE2,5832,44
Alkollü içecekler ve tütün hariç TÜFE1,7632,66
Yönetilen-yönlendirilen fiyatlar hariç TÜFE1,6631,35
(Bitti)

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Mayıs'ta Eğitimde En Yüksek TÜFE Artışı - Son Dakika

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