Mayıs'ta İş Yeri Satışlarında Düşüş - Son Dakika
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Mayıs'ta İş Yeri Satışlarında Düşüş

18.06.2026 10:39
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Mayıs ayında Türkiye'de iş yeri satışları, geçen yıla göre %30,9 azalarak 11.434 oldu.

Türkiye genelinde mayıs ayında satılan toplam iş yeri sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 30,9 azalışla 11 bin 434 olarak hesaplandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayına ilişkin konut ve iş yeri satış istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde ilk el iş yeri satış sayısı mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 24,8 azalarak 3 bin 255 oldu. İkinci el iş yeri satışları ise yıllık bazda yüzde 33,1 azalarak 8 bin 179'a geriledi.

Böylece geçen ay satılan toplam iş yeri sayısı, 2025'in aynı ayına göre yüzde 30,9 azalışla 11 bin 434 olarak hesaplandı.

Ülke genelinde ipotekli iş yeri satışları, mayısta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 22,9 artarak 536 olurken diğer iş yeri satışları ise yüzde 32,4 azalarak 10 bin 898 olarak kayıtlara geçti.

Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre, mayısta geçen yılın aynı ayına göre ilk el iş yeri satışları yüzde 0,4, ikinci el iş yeri satışları yüzde 12,9 azalış gösterdi.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış serilerde ise bir önceki aya göre ilk el iş yeri satışları yüzde 2,8, ikinci el iş yeri satışları yüzde 6,2 azaldı.

Ocak-mayıs dönemi

Türkiye'de ocak-mayıs döneminde ilk el iş yeri satış sayısı yıllık bazda yüzde 6,6 azalarak 18 bin 768, ikinci el iş yeri satışları da yüzde 10,9 gerileyerek 50 bin 195 oldu.

Böylece yılın 5 ayında satılan toplam iş yeri sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,7 azalışla 68 bin 963 olarak hesaplandı.

Ocak-mayıs döneminde ipotekli iş yeri satışı yüzde 62,6 artışla 3 bin 260'a çıktı. Aynı dönemde diğer iş yeri satışları ise yüzde 11,7 azalışla 65 bin 703'e geriledi.

(Bitti)

Kaynak: AA

Ekonomi, Türkiye, Finans, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Mayıs'ta İş Yeri Satışlarında Düşüş - Son Dakika

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