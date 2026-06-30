Mayıs\'ta İşsizlik Oranı Yüzde 8,2\'de Sabit Kaldı

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayında işsizlik oranının bir önceki aya göre değişim göstermeyerek yüzde 8,2 seviyesinde gerçekleştiğini açıkladı.

TÜİK, Mayıs 2026 dönemine ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2026 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre 9 bin kişi artarak 2 milyon 883 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise aynı seviyede kalarak yüzde 8,2 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7, kadınlarda yüzde 10,5 oldu. İstihdam edilenlerin sayısı bir önceki aya göre 285 bin kişi artarak 32 milyon 463 bin kişi, istihdam oranı 0,4 puan artarak yüzde 48,5 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 66,1 iken kadınlarda yüzde 31,4 olarak gerçekleşti. İş gücü, bir önceki aya göre 293 bin kişi artarak 35 milyon 345 bin kişi, iş gücüne katılma oranı 0,4 puan artarak yüzde 52,8 olarak gerçekleşti. İş gücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71 iken, kadınlarda yüzde 35 oldu.

GENÇ NÜFUSTA İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 14,8 OLDU

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,4 puan artarak yüzde 14,8 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 11,2, kadınlarda yüzde 21,8 olarak gerçekleşti. İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 2026 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre 0,2 saat artarak 42,4 saat olarak gerçekleşti. Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2026 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre 0,9 puan artarak yüzde 31 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 20,2 iken işsiz ve potansiyel iş gücünün bütünleşik oranı yüzde 20,5 olarak kaydedildi.