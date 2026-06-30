Mayıs'ta İstihdam 285 Bin Kişi Arttı - Son Dakika
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Mayıs'ta İstihdam 285 Bin Kişi Arttı

30.06.2026 10:34
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Mayıs'ta Türkiye'de istihdam 32,4 milyon kişiye ulaştı. İş gücüne katılma oranı %52,8.

Türkiye'de istihdam edilenlerin sayısı, mayısta aylık bazda 285 bin kişi artarak 32 milyon 463 bin kişi oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı, mayısta bir önceki aya kıyasla 285 bin kişi artarak 32 milyon 463 bin kişi oldu. İstihdam oranı ise 0,4 puan artarak, yüzde 48,5 olarak gerçekleşti. Bu oran erkeklerde yüzde 66,1 iken, kadınlarda yüzde 31,4 olarak kayıtlara geçti.

Mevsim etkisinden arındırılmış iş gücü, mayısta bir önceki aya göre 293 bin kişi artarak, 35 milyon 345 bin kişiye ulaştı. İş gücüne katılma oranı ise 0,4 puan artarak yüzde 52,8 olarak gerçekleşti. İş gücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71 iken, kadınlarda yüzde 35 olarak hesaplandı.

İstihdam edilenlerden referans döneminde iş başında olanların mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi, mayısta bir önceki aya göre 0,2 saat artarak, 42,4 saat olarak gerçekleşti.

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı mayısta aylık bazda 0,9 puan artışla yüzde 31 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 20,2 iken, işsiz ve potansiyel iş gücünün bütünleşik oranı yüzde 20,5 olarak tahmin edildi.

Türkiye genelinde nisan ayına ilişkin mevsim etkilerinden arındırılmış temel iş gücü göstergeleri şöyle:

15 ve daha yukarı yaştakilerToplamErkekKadın
Nüfus (bin kişi)66.92133.08233.838
İş gücü (bin kişi)35.34523.48911.857
İstihdam (bin kişi)32.46321.85410.608
İşsiz (bin kişi)2.8831.6341.248
İş gücüne dahil olmayanlar (bin kişi)31.5759.59421.982
İş gücüne katılma oranı (yüzde)52,87135
İstihdam oranı (yüzde)48,566,131,4
İşsizlik oranı (yüzde)8,2710,5
Genç nüfusta işsizlik oranı (15-24 yaş)14,811,221,8
(Bitti)

Kaynak: AA

Ekonomi, Türkiye, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Mayıs'ta İstihdam 285 Bin Kişi Arttı - Son Dakika

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