MCBÜ ve Maxion İşbirliği ile Gençler İçin Formare Programı Başlıyor
MCBÜ ve Maxion İşbirliği ile Gençler İçin Formare Programı Başlıyor

08.05.2026 12:47
Maxion İnci Jant Grubu ve MCBÜ, gençlerin teknik becerilerini geliştirecek işbirliği protokolü imzaladı.

Maxion İnci Jant Grubu ile Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ), gençlerin teknik becerilerini güçlendirmek ve iş dünyasına hazırlamak amacıyla işbirliğine imza attı.

Gruptan yapılan açıklamaya göre, imzalanan protokol ile dünyada 35 yıldır uygulanan ve 26 binin üzerinde gencin hayatına dokunan uluslararası Formare Programı, Manisa'da hayata geçiriliyor.

MCBÜ Rektörlük binasında düzenlenen imza töreni, Maxion İnci Jant Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Zaim ve MCBÜ Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Maxion Wheels, IOCHPE Foundation çatısı altında geliştirilen Formare yaklaşımına katkı sağlayarak sürdürülebilir insan kaynağı gelişimini destekleyen vizyonunu, Türkiye'de Maxion İnci Jant Grubu aracılığıyla sürdürüyor. Bu doğrultuda, Manisa Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (MTBMYO) öğrencilerinin teknik eğitimin stratejik sektörlerdeki rolünü güçlendirecek şekilde geliştirilmesi ve iş dünyasına nitelikli bireyler olarak kazandırılması hedefleniyor.

MCBÜ Manisa TBMYO Makine Programı 2. sınıf öğrencilerini kapsayan program, 2026-2027 akademik yılı ile başlayacak. Program dahilinde öğrencilere laboratuvar, atölye ve dersliklerin modernizasyonu için altyapı desteği, profesyonellerden teknik ve kişisel gelişim eğitimleri, gerçek projelerde yer alma ve iş dünyasını yerinde tanıma imkanı ile başarılı öğrencilere yönelik burs ve ödül programları sağlanacak.

Program kapsamında öğrenciler, teorik bilgilerini gerçek projelerle pratiğe dökme fırsatı bulurken, grup çalışanlarından gönüllü mentörlük ve eğitim desteği alacak.

Iochpe Vakfı tarafından 1989'da oluşturulan ve eğitimde fırsat eşitliğini artırmayı hedefleyen Formare, kalıcı ve sürdürülebilir bir etki yaratmayı amaçlıyor. Üniversitelerle kurulan işbirlikleri sayesinde akademik yapı güçlendirilirken, sanayi ile eğitim arasında da köprü kuruluyor.

Dört yarıyıla yayılan yapısıyla teknik bilgi ile kişisel gelişimi entegre eden program kapsamında toplam 528 saatlik eğitim sunulurken, bunun 225 saatini teknik eğitimler, 40 saatini ise kişisel gelişim modülleri oluşturuyor. Program, çalışanların gönüllü eğitmen olarak rol aldığı partner şirketlerde sürdürülüyor.

"Sürdürülebilir bir gelecek inşa etmeye öncelik veriyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mustafa Zaim, faaliyet gösterdikleri bölgelerde toplumsal etki yaratmaya ve sürdürülebilir bir gelecek inşa etmeye öncelik verdiklerini belirtti.

"Köklü sanayi kültürü ve toplumsal sorumluluk" vizyonuyla hareket ettiklerinin aktaran Zaim, "İnci Holding'in İnci Vakfı aracılığıyla, Iochpe-Maxion'un ise Iochpe Foundation kanalıyla eğitime verdiği güçlü destekten aldığımız ilham ile Formare Programı üzerinden gençlerimizin potansiyellerini keşfetmelerine destek oluyoruz. Gençleri yalnızca teknik açıdan değil, aynı zamanda liderlik ve profesyonel iş kültürü alanlarında da donatmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Zaim, meslek liseleriyle kurdukları işbirliklerinden teknik eğitim programlarına, staj ve çıraklık modellerinden üretimde kadın istihdamının artırılmasına kadar geniş bir alanda çalışmalar yürütüp geleceğin liderlerini yetiştirdiklerini belirterek, söz konusu protokolün, üniversite-sanayi işbirliğinin en somut ve değerli örneklerinden biri olduğuna inandıklarını aktardı.

Prof. Dr. Rana Kibar da işbirliğiyle öğrencilerin gelişimine yönelik yeni fırsatlar yaratmaktan mutluluk duyduklarını, MTBMYO Makine Programı öğrencileri için tasarlanan gelişim yolculuğunun, Formare yaklaşımından ilham alarak kurgulandığını kaydetti.

Kibar, "Bu model sayesinde öğrencilerimizin yalnızca teknik bilgiyle değil, aynı zamanda iş dünyasının ihtiyaç duyduğu profesyonel yetkinlikler, disiplin ve çalışma kültürüyle donanmış bireyler olarak mezun olmasını hedefliyoruz. Teknik eğitimin sanayideki gücünü bu bütüncül yaklaşımla birleştirerek, öğrencilerimize gerçek ve sürdürülebilir kariyer avantajı sunuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Ekonomi

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
