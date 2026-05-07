McDonald's CEO'su Enflasyona Dikkat Çekti
McDonald's CEO'su Enflasyona Dikkat Çekti

07.05.2026 20:29
McDonald's CEO'su, yüksek benzin fiyatlarının düşük gelirli tüketicileri olumsuz etkilediğini belirtti.

NEW ABD'li hızlı servis restoran zinciri McDonald's'ın Üst Yöneticisi (CEO) Chris Kempczinski, yüksek benzin fiyatları ve enflasyonun düşük gelirli tüketicileri etkilediğine işaret ederek, tüketici harcamalarının biraz daha kötüye gidebileceğini söyledi.

McDonald's, 2026'nın ilk çeyreğine ilişkin bilançosunu açıkladı.

Şirketin CEO'su Kempczinski, düzenlenen yatırımcı konferansında McDonald's'ın finansal sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Orta Doğu'daki savaşın etkilerine değinen Kempczinski, "Bölgedeki operasyonlarımız üzerindeki doğrudan etki, birinci çeyrekte toplam finansal sonuçlarımızda önemli bir etki yaratmamış olsa da, faaliyet ortamı değişkenliğini koruyor." ifadesini kullandı.

Kempczinski, yüksek gelir grubundaki tüketicilerin harcamalarının dirençli kalmayı sürdürdüğünü, düşük gelir grubunun harcamalarının ise gerilediğini anlattı.

Yüksek enerji fiyatlarına değinen Kempczinski, "Açıkçası, şu anda basında hepimizin gördüğü temel sorun olan yüksek benzin fiyatları ve bunun getirdiği enflasyon, düşük gelirli tüketicileri orantısız bir şekilde etkileyecek. Bu alandaki baskıların devam etmesini bekliyoruz." diye konuştu.

Kempczinski makro çevre ve tüketici güveninin durumuna işaret ederek, "Sanırım bunun kesinlikle iyileşmediğini hatta belki biraz daha kötüleşeceğini söylemek yerinde olur. Bunların nasıl şekilleneceği de bence ucu açık bir soru." dedi.

Şirketin Mali İşler Direktörü (CFO) Ian Borden da Orta Doğu'daki savaşta yaşananlar ve bunun beraberinde getirdiği yan etkiler nedeniyle, daha fazla enflasyonist baskıyla karşı karşıya olunduğunu söyledi.

Borden, 2026'nın sonlarına ve 2027'nin başlarına doğru potansiyel olarak daha fazla enflasyon olabileceğini kaydetti.

Kaynak: AA

