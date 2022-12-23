Milyonlar EYT sorununun çözümünü bekliyor! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarih verdi - Son Dakika
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Milyonlar EYT sorununun çözümünü bekliyor! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarih verdi

23.12.2022 17:29

Emeklilikte yaşa takılan (EYT) düzenlemesinin 2023'e kalması konusunda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "EYT ile ilgili sorunu da söz verdiğimiz gibi yıl bitmeden 1-2 hafta içerisinde çözeceğiz" ifadelerini kullandı.

AK Parti'nin önerisi MHP'nin desteğiyle Meclis 27, 28, 29 Aralık tarihlerinde tatil edildi. Kararın ardından EYT düzenlemesi 2023'e kaldı. Muhalefet karara tepki gösterirken, Cumhurbaşkanlığı'ndan konuya ilişkin bir açıklama geldi.

EYT NE ZAMAN ÇÖZÜLECEK?

AK Parti Çubuk İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen "Vatandaş Buluşması" programında konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, EYT'nin çözümü için süre verdi. Oktay, "EYT ile ilgili sorunu da söz verdiğimiz gibi yıl bitmeden 1-2 hafta içerisinde çözeceğiz." dedi.

EYT'DE YAŞ SINIRI OLACAK MI?

Son dönemde EYT'de yaş kriteri gündemde. Kadınlarda 46, erkeklerde ise 48 yaş sınırı konuşuluyor. Ancak bu konu hakkında henüz net bir açıklama yapılmadı. Net bilgi düzenlemenin Meclis'e gelmesiyle ortaya çıkacak.

İLK ETAPTA KAÇ KİŞİ EMEKLİ OLACAK?

Düzenlemenin yasalaşmasıyla ilk etapta kaç kişinin de emekli olacağı merak edilenler arasında. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, konu hakkında geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada sayının 2 milyonu bulabileceğini söylemişti. Emeklilik sis­teminde prim gün sayısı, yıl ve yaş olmak üzere üç kriterin olduğunu anımsatan Bakan Bilgin, "Di­ğer iki şartı doldurup yaşı bek­leyenler var. 'Hiç yaş şartı ol­masaydı bugün kaç kişi emekli olabilir' diye baktık. Bunların sayısı aydan aya değişiyor. Ha­ziran rakamları 1,5 milyonun biraz üzerindeydi. Yarın bu sa­yı 1,6 milyon, 1,7 milyon veya aralık sonu itibarıyla da tah­min ediyorum Meclis'ten ka­nun çıkarken bakılacak 2 mil­yon civarında olabilir veya değişebilir. Biz bunları dikka­te alan bir çalışma yapıyoruz. Yani şu an iki şartı doldurup emekli olabileceklerin sayısı 1,6 milyon civarında. Yarın bi­raz daha artabilir" demişti.

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Kütahya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Çetiner: Eyt Çıkarsa Yetişmiş İş Gücünü Kaybedeceğiz Kütahya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Çetiner: Eyt Çıkarsa Yetişmiş İş Gücünü Kaybedeceğiz TBMM, AK Parti'nin önerisiyle tatile girdi, 2 milyona yakın vatandaşın beklediği EYT düzenlemesi yeni yıla bırakıldı TBMM, AK Parti'nin önerisiyle tatile girdi, 2 milyona yakın vatandaşın beklediği EYT düzenlemesi yeni yıla bırakıldı

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Son Dakika Ekonomi Milyonlar EYT sorununun çözümünü bekliyor! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarih verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Milyonlar EYT sorununun çözümünü bekliyor! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarih verdi - Son Dakika
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