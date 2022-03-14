MediaMarkt CLUB, 3. yaşını kampanya ile kutluyor - Son Dakika
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MediaMarkt CLUB, 3. yaşını kampanya ile kutluyor

14.03.2022 15:26
MediaMarkt CLUB, 3. yaşını kampanya ile kutluyor

MediaMarkt Türkiye'nin teknolojiseverlere hediye çekleri ve avantajlar sunduğu sadakat programı MediaMarkt CLUB, 3. yaşını kampanya ile kutluyor.

MediaMarkt Türkiye'nin teknolojiseverlere hediye çekleri ve avantajlar sunduğu sadakat programı MediaMarkt CLUB, 3. yaşını kampanya ile kutluyor.

MediaMarkt Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, kampanya kapsamında, 15 Mart'a kadar geçerli, tüm mağaza ve mediamarkt.com.tr'den yapılacak alışverişlerde MediaMarkt CLUB üyelerine özel 2 bin 500 TL'ye varan anında indirim sunuluyor.

MediaMarkt CLUB'ı mağazalardan mediamarkt.com.tr'ye, çağrı merkezinden mobil uygulamaya kadar MediaMarkt'ın olduğu her yerde kullanabilen teknolojiseverler, bu sayede kendilerine özel indirimler ve hediye fırsatlarından yararlanabiliyor.

Teknolojiseverler, MediaMarkt CLUB'a tüm MediaMarkt mağazalarından veya mediamarkt.com.tr/CLUBuyelik'e tıklayarak hızlıca üye olabiliyor.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

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