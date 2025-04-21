MediaMarkt Türkiye'de İşe Alım Süreçleri Hızlandı

MediaMarkt Türkiye, işe alım süreçlerinde yapay zeka tabanlı AI'DA sistemini kullanarak süreçleri yüzde 78 hızlandırdı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, MediaMarkt Türkiye, iç operasyonlarına da yapay zekayı entegre etti.

Ön mülakat süreçlerini yapay zeka entegrasyonlu AI'M Hiring sistemiyle yürüten şirket, giriş ve orta seviye pozisyonlara gelen başvuruları inceledikten sonra uygun adayları yapay zeka tabanlı AI'DA'ya yönlendirerek hem zamandan tasarruf sağlıyor hem de verimliliğini artırıyor.

Öz geçmiş değerlendirme süresi yarıya indi

Geçen yıl devreye alınan AI'DA ile bir yılda uzman ve kıdemli pozisyonlarda 21 kişiyi bünyesine katan MediaMarkt Türkiye, ortalama işe alım süresini yüzde 78 hızlandırırken, ön mülakat sürecini de yüzde 66 kısalttı.

Yapay zeka tabanlı AI'DA, bir yılda yapılan başvurulardan 916 adayı analiz ederek gelen öz geçmiş değerlendirme süresini yüzde 50 hızlandırırken, aday memnuniyet oranı da yüzde 89 olarak ölçümlendi.

Ön mülakat sürecinde adayları AI'DA değerlendiriyor

AI'M Hiring üzerinden davet edilen adaylar, sisteme giriş yaptıktan sonra bilgilendirme videosu izliyor ve ardından AI'DA tarafından ön mülakata alınıyor.

Adaya yetkinliklerini kapsayan Türkçe ve İngilizce sorular yöneltildikten sonra adaydan gelen yanıtlar çerçevesinde, yetkinliklerine göre yapa zeka tarafından bir "ısı haritası analizi" yapılıyor.

Isı haritası analizi de işe alım uzmanlarına kısa bir liste sunarak, ilk 5 sırada yer alan adayların ikinci aşamaya geçmesini ve işe alım yöneticisiyle görüşmesini sağlıyor.

Süreç sonunda elde edilen veriler, işe alım sürecinde hem aday hem işveren için zaman tasarrufuna katkı sunuyor.