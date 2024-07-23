Medical Point Gaziantep Hastanesi'ne Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Eklendi

Ekonomi

Medical Point Gaziantep Hastanesi, akademisyenlerden oluşan uzman ekibini genişletmeye devam ederek, kadrosuna Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Burcu Sidar Ateş Demiroğlu'nu kadrosuna dahil etti.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, Demiroğlu, uzmanlık alanları arasında serebral palsi ve pediatrik rehabilitasyon, inme rehabilitasyonu, travmatik beyin hasarı rehabilitasyonu, omurilik hasarı rehabilitasyonu, ortopedik rehabilitasyon, spor yaralanmaları, bölgesel ağrılar, ultrasonografi eşliğinde enjeksiyonlar, nörolojik hastalıklarda botulinum toksin enjeksiyonları, radyofrekans ablasyon tedavileri, ozon tedavisi, proloterapi, nöral terapi, PRP/ CGF, kök hücre tedavisi ve spinal enjeksiyonlar bulunuyor.