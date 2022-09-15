"Dalağın fonksiyon görememesi bağışıklık sisteminin zayıflaması anlamına geliyor" uyarısı - Son Dakika
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"Dalağın fonksiyon görememesi bağışıklık sisteminin zayıflaması anlamına geliyor" uyarısı

15.09.2022 11:16
"Dalağın fonksiyon görememesi bağışıklık sisteminin zayıflaması anlamına geliyor" uyarısı

Medicana International İstanbul Hastanesi Hematoloji Uzmanı Doç. Dr. Ömer Ekinci, dalağın fonksiyon görememesinin bir çeşit bağışıklık sisteminin zayıflaması anlamına geldiğini ifade etti.

Medicana International İstanbul Hastanesi Hematoloji Uzmanı Doç. Dr. Ömer Ekinci, dalağın fonksiyon görememesinin bir çeşit bağışıklık sisteminin zayıflaması anlamına geldiğini ifade etti.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, dalak, vücudumuzu enfeksiyonlara karşı koruması nedeniyle bağışıklık sisteminde oldukça önemli role sahip bir organdır.

Vücuttaki enfekte hücreleri tutmak ve bunları vücuttan uzaklaştırmakla görevli olan dalak yetişkinlerde bağışıklık sisteminin önemli organlarından biri olup birçok kan hücresi için havuz görevi görüyor.

Dalak büyümesi araştırılması gereken bir tablo. Dalağın büyümesi tanısı için kullanılan birçok görüntüleme yöntemi mevcut, buna ek olarak yapılan ileri tetkikler sonucunda neden ortaya konulabilmekte.

Dalak büyümesinin erken teşhis edilmesi ve nedene yönelik tedavinin yapılması önemli. Dalak büyümesi tespit edilen her hastanın mutlaka hematoloji uzmanı tarafından değerlendirilmesi gerekiyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ömer Ekinci, dalağın fonksiyon görememesi bir çeşit bağışıklık sisteminin zayıflaması anlamına geldiğine işaret etti.

Dalağın normal durumda midenin sol tarafında ve kaburgaların altında olduğu için muayenede elle hissedilemediğini aktaran Ekinci, "Ancak büyümesi durumunda kaburga kavsini aşar ve elle hissedilebilir hale gelir. Dalak büyümesini düşündürten en sık şikayetler; karında şişlik, erken doyma hissi, sol taraf üzerine yatınca daha belirgin olan ağrıdır." ifadelerini kullandı.

Ekinci, dalağın büyümesine splenomegali denildiğini ve buna neden olan birçok durumun söz konusu olduğuna işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Dalak büyümesinin en belirgin nedenleri arasında enfeksiyon hastalıkları, alyuvarların parçalanmasına neden olan kan hastalıkları, portal damarların tıkanması veya portal venöz sistemde kanın göllenmesine neden olan diğer bazı hastalıklar, kan hücrelerinin aşırı üretimiyle giden bazı kan hastalıkları, kan kanserleri, lenf kanserleri veya diğer kanser çeşitlerinin dalağı tuttuğu tümöral durumlar, dalağın bazı hücreler veya maddeler tarafından istila edildiği infiltratif hastalıklar ve romatizmal bazı hastalıklar yer alır."

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Kaynak: AA

İstanbul, Ekinci, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 'Dalağın fonksiyon görememesi bağışıklık sisteminin zayıflaması anlamına geliyor' uyarısı - Son Dakika

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