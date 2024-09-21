Medipol'den Alzheimer Farkındalığı

Ekonomi

Medipol Sağlık Grubu, 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü kapsamında Hafıza Merkezi'nin tanıtımını gerçekleştirdi.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, Medipol Sağlık Grubu, 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü kapsamında anlamlı bir farkındalık çalışmasına ev sahipliği yaptı.

Beyin fonksiyon bozuklukları ve bilişsel sorunların tedavisinde kullanılacak Hafıza Merkezi'nin tanıtımı yoğun katılımla yapıldı.

Hafıza Merkezi, hastalığın ilerleyişini yavaşlatıp hastalara daha fazla zaman kazandırarak yenilikçi tedavi yaklaşımları sunuyor. Multidisipliner bir ekip tarafından yürütülen bu süreç, Alzheimer gibi nörolojik hastalıklarda modern tedavi yöntemlerinin uygulanmasıyla, hastaların hayatlarını daha kaliteli bir şekilde sürdürebilmelerine olanak sağlıyor.

Merkezin sunduğu hizmetler ve çalışma alanları arasında, demans ve diğer nörodejeneratif hastalıklar, afazi, amnezi, agnozi ve apraksi gibi nörolojik bozukluklar, epilepsi, felç, beyin damar hastalıkları gibi nörolojik rahatsızlıkların yol açtığı bilişsel bozukluklar, nöromodülasyon, bilişsel rehabilitasyon, beslenme ve yaşam tarzı düzenlemeleri yer alıyor.

"Uyguladığımız her tedavi yöntemiyle zamanı da geciktirmiş oluyoruz"

Açıklamada etkinlikteki konuşmasına yer verilen Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nde Nöroloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Lütfü Hanoğlu, Hafıza Merkezi'nde uygulanan tedavi ve rehabilitasyon yöntemlerini anlattı.

Hafıza Merkezi'nde beyin sistemini detaylı bir şekilde incelediklerini ifade eden Hanoğlu, şunları kaydetti:

"Hastalıkların neden kaynaklandığını bu merkezde belirlemiş oluyoruz. Yapacağımız değerlendirmelerle tedavi yöntemlerimizi belirliyoruz. Böylece, beyindeki bozulmayı çok daha rahat bir şekilde tespit ediyoruz. Rehabilitasyon süreçlerimizde uygulayacağımız sistemin yol haritası da böylece şekillenmiş oluyor. Burada temel hedef bilişsel becerilerin güçlendirilmesidir. Rehabilitasyon süreci uzun solukludur. Uyguladığımız her tedavi yöntemiyle zamanı da geciktirmiş oluyoruz."

Medipol Sağlık Grubu'ndan Uzm. Psk. Suat Yılmaz, Dr. Öğr. Üyesi Eren Toplutaş, Diyetisyen Beyza Tağraf ve Dr. Öğr. Üyesi Özden Oğul da hafıza ve bilişsel sorunlara yönelik güncel tedavi yaklaşımları ve yaşam tarzı düzenlemeleri üzerine katılımcıları bilgilendirdi.

Etkinlik kapsamında TMS (Transkraniyal Manyetik Stimülasyon), TES (TranskraniyalElektrik Stimülasyonu) ve bilişsel rehabilitasyon gibi nöromodülasyon cihazları ve rehabilitasyon uygulamalarının tanıtımı yapılarak, katılımcılara bu cihazlarla ilgili uygulamalı workshoplar düzenlendi.