Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden bakım yağlarına ilişkin uyarı - Son Dakika
Üye Girişi

Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden bakım yağlarına ilişkin uyarı

14.10.2022 10:08
Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden bakım yağlarına ilişkin uyarı

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Dermatoloji Bölümü'nden Doç. Dr. Ali Balevi, "Sağlıklı ve genç bir cilt için portakal, limon, greyfurt, bergamot, argan gibi uçucu yağlardan faydalanıyorsanız alırken saf olmasına ve raf ömrüne dikkat edin.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Dermatoloji Bölümü'nden Doç. Dr. Ali Balevi, "Sağlıklı ve genç bir cilt için portakal, limon, greyfurt, bergamot, argan gibi uçucu yağlardan faydalanıyorsanız alırken saf olmasına ve raf ömrüne dikkat edin. Güzelleşmek isterken cildinizin tahriş olmasına neden olabilirsiniz." ifadelerini kullandı.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden yapılan açıklamayla bakım yağlarına ilişkin uyarıda bulunuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Doç. Dr. Ali Balevi, uçucu yağların saç, tırnaklar ve cilt üstünde iyileştirici etkiye sahip olmasına karşı kullanımı sırasında en önemli noktanın güvenlik olduğunu aktardı.

Yeni bir ürün denemeden önce mutlaka vücudun görünmeyen bir yerinde küçük bir alana sürülmesi, alerji var mı diye kontrol edilmesi tavsiyesinde bulunan Doç. Dr. Ali Balevi, şunları kaydetti:

"Atopik yani alerjisi olan bireyler uçucu yağları dikkatli kullanmalı. Gerekirse mutlaka alerji testi patch test/48 ila 72 saat yapılmalı ve bulundukları ortam iyi havalandırılmalıdır. Uçucu yağlar, uygun aromaterapi eğitimi olmadan dahili ve harici olarak uygulamanın deri ile ilgili problemlere neden olabiir. Uçucu yağlarla ortaya çıkabilecek deri veya cilt reaksiyonları, tahriş, duyarlılaşma ve fototoksisite yani ışığa duyarlılık olabilir. Aromaterapi eğitimi olmadan uygulama yapmayın.

Sağlıklı ve genç bir cilt için portakal, limon, greyfurt, bergamot, argan gibi uçucu yağlardan faydalanıyorsanız alırken saf olmasına ve raf ömrüne dikkat edin. Güzelleşmek isterken cildinizin tahriş olmasına neden olabilirsiniz.Bitkisel yağlar aromatik (uçucu yağlar) ve taşıyıcı (sabit yağlar) olmak üzere iki bölümde incelenebilir. Bitkisel yağların özellikleri, elde edildiği bitkiye ve içerdikleri yağ asitlerinin oranları ile çeşitlerine göre değişir. Bu nedenle, yağların yağ asitleri kompozisyonunun bilinmesi, daha uygun amaçlar için kullanılmasını sağlayacaktır. Bu yağlar akne, kırışıklık, egzama, yara izi, enfeksiyon, hiperpigmentasyon, ve birçok cilt rahatsızlığında destek tedavisi noktasında etkili olarak kullanılabilir."

Balevi, bu yağları özellikle gebelerin bir uzmana danışmadan kesinlikle kullanmaması gerektiğinin altını çizdi.

Kullanılacak yağların cilt tipi, problemleri, ihtiyaçları gözetilerek seçilmesi gerektiğine işaret eden Balevi, "Taşıyıcı yağ seçilirken komedojenik değerleri de dikkate alınmalıdır. Argan yağı komedojenik puanlamada sıfır olarak derecelendiriliyor. Portakal, limon, greyfurt, bergamot gibi bazı uçucu yağlar fototoksiktir bu nedenle, ultraviyole ışıktan, güneşten ve bronzlaşmadan önce bu tür yağlar uygulanmamalı." uyarısında bulundu.

YORUMLAR
500
Kaynak: AA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden bakım yağlarına ilişkin uyarı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
12:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken asgari ücret sözleri: Bundan öncekilerden çok daha farklı bir hazırlık içerisindeyiz
12:03 Aziz Yıldırım'dan İYİ Parti'den milletvekili olacağı iddialarına yanıt geldi
11:42 Fenerbahçe, Jorge Jesus yönetiminde gole doydu! Sarı lacivertliler, Avrupa ve Süper Lig'de attığı gol sayılarıyla dikkat çekiyor
11:35 Yıllar sonra Dilan Çıtak'ın düğününde ortaya çıktı! İbrahim Tatlıses ve Perihan Savaş'ın kızlarının son hali...
11:30 HDP'li vekilleri taşıyan minibüsün çaptığı taksinin sürücüsü hayatını kaybetti
11:18 İddianame kabul edildi! HDP'li Semra Güzel hakkında 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor
11:13 Temsilcilerimiz tarihi başarısından sonra Türkiye, Avrupa'nın ilk dört ülkesi arasına girdi
11:08 Yükselişe geçen gram altın 995 liradan satılıyor
10:58 MasterChef Türkiye'de Fatma Nur'dan, kendisini eleme adayı yapan Burak Kaya'ya sert tepki: Şov yapıyorsun ve bu çok samimiyetsiz
10:51 Güne yükselişle başlayan dolar 18,59 liradan alıcı buluyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2022 12:17:58. #1.11#
SON DAKİKA: Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden bakım yağlarına ilişkin uyarı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement