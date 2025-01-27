Medipol TTO'nun Başarılı Patent ve İşbirlikleri

Ekonomi

İstanbul Medipol Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (TTO), 500'ün üzerinde patent alımı ve 100'den fazla sanayi işbirliği gerçekleştirme başarısı gösterdi.

İstanbul Medipol Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, Medipol TTO, üniversitenin bilimsel ve teknolojik alandaki öncülüğünü pekiştirmek ve bu alandaki üretimi geniş kitlelere ulaştırmak amacıyla kapsamlı çalışmalar yürütüyor.

Medipol TTO, 2014'den bu yana akademik bilgi ve birikimi toplumla buluşturarak güçlü bir girişimcilik kültüründen üniversite-sanayi işbirliklerine uzanan geniş bir yelpazede hizmet veren bir köprü görevi üstleniyor. Medipol TTO, bugüne kadar hayata geçirdiği 500'den fazla projeyle ön plana çıkarken bu projelerden elde ettiği 500'ün üzerinde patent ve tasarım tescil belgesiyle akademik birikimi somut başarıya dönüştürmeyi başardı.

Sanayiyle güçlü bağlar kurarak 100'ü aşkın işbirliği projesine öncülük eden ofis, girişimcilere sunduğu desteklerle yenilikçi fikirlerin hayata geçmesine zemin hazırlıyor.

Proje üretimiyle sınırlı kalmayan Medipol TTO, düzenlediği eğitimlerle 4 binden fazla kişiye ulaşıp geniş bir etki alanı oluşturarak girişimcilik ekosistemine ve sanayi dünyasına sağladığı katkılarla fark yaratıyor.

Medipol TTO, sürdürülebilir bir girişimcilik ve yenilikçilik kültürü oluşturma vizyonuyla çalışmalarını İstanbul Medipol Üniversitesi Kavacık Kuzey Yerleşkesi'nde sürdürüyor. Bu vizyonu, bünyesindeki üç farklı araştırma merkeziyle daha da güçlendiren Medipol TTO, Kuluçka Merkezi, Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Komisyonu ve Teknoloji Geliştirme Merkezi (TEKMER) aracılığıyla kapsamlı bir destek ekosistemi sunuyor.

Sadece fiziki olanaklarla sınırlı kalmayan ofis, aynı zamanda eğitim, danışmanlık ve mentörlük hizmetleriyle yenilikçi fikirlerin gelişip hayata geçmesi için gerekli altyapıyı sağlıyor.

Girişimcilere sınırsız imkan tanınıyor

Medipol TTO, girişimcilere serbest ve ortak çalışma alanlarının yanı sıra projelerini gerçeğe dönüştürebilecekleri 3D LAB, E.M. LAB ve AR/VR LAB gibi ileri teknolojilerle donatılmış üç farklı laboratuvar hizmeti sunarak yenilikçi fikirlerin hayat bulmasına öncülük ediyor.

GİM Laboratuvarlarında aynı zamanda yeni kodlar geliştirmek için Ardunio setleri, sanal dünyada yeni projeler üretmek için sanal gerçeklik ekipmanları, video çekimleri için drone ve 360 derece kamera ile atölye ekipmanları da sunuluyor.

Laboratuvarlarda 3 boyutlu modelleme yapmak, 3 boyutlu baskı almak ve 3 boyutlu modellerin taranarak model üretiminden yazılım geliştirip elektronik devre yazıcısında baskı almasına da imkan tanınıyor. Aynı zamanda girişimcilik kültürünün gelişmesi, başarılı girişimlerin sayısının artması ve girişimcinin beceri kabiliyetlerinin geliştirmesi için sürekli olarak eğitimler düzenleniyor.

Medipol TTO Üniversite-Sanayi İş Birliği Birimi üniversitedeki bilimsel potansiyeli sanayiyle buluşturarak ekonomik değere dönüştürmeyi hedefliyor. Birim bu kapsamda bölgedeki firmaları AR-GE ve yenileşim çalışmalarına teşvik ederken, akademisyenlerle sanayiciler arasında karşılıklı güvene dayalı, sürdürülebilir işbirliği köprüleri kuruyor.

Bu yaklaşımla hem üniversitenin bilimsel bilgi birikimi daha geniş bir alana yayılıyor hem de sanayi dünyasının ihtiyaçlarına yenilikçi çözümler sunuluyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Medipol Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) Yöneticisi Elçin Dilek Kaya, TTO'nun üniversite bünyesindeki bilimsel bilgi birikimini ekonomik ve toplumsal faydaya dönüştürmeyi amaçlayan bir köprü işlevi gördüğünü belirtti.

Kaya, "Amacımız, üniversitemizde üretilen bilimsel bilginin patentler, projeler ve girişimlerle hayata geçmesini sağlayarak ülkemizin AR-GE ve inovasyon kapasitesine katkıda bulunmak ve toplumsal fayda yaratmaktır. Misyonumuz ise araştırma projelerinin ticarileştirilmesine öncülük ederek topluma değer kazandırmak, sanayiyle güçlü iş birlikleri kurmak ve girişimcilik ekosisteminde lider bir rol oynamak." ifadelerini kullandı.

Medipol TTO'da teknoloji transfer süreçlerinin her aşamasını destekleyen beş ana birim olduğunu vurgulayan Kaya, Proje Destekler Ofisi, Üniversite-Sanayi İş Birliği Ofisi, Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Ofisi, Girişimcilik Merkezi, Teknoloji Ticarileştirme ve İş Geliştirme Ofisi, Klinik Araştırma Ofisi gibi alanlarda uzmanlaşarak akademisyenler, öğrenciler ve girişimcilere rehberlik ettiklerini kaydetti.

Laboratuvarlarında yenilikçi projelerin hayata geçirilmesine katkı sağladıklarını aktaran Kaya, "Proje Destekler Ofisi ile ulusal ve uluslararası fon programlarına erişim sağlıyor, başvuru süreçlerini kolaylaştırıyoruz. Üniversite-Sanayi İş Birliği Ofisi, sanayinin ihtiyaçlarını üniversitemizin bilgi ve teknolojisiyle buluşturuyor." bilgisin verdi.

Kaya, "Toplum için yenilikçi ürünlerin geliştirilmesi ve istihdam fırsatlarının yaratılması konusunda projelerimizle fark yaratıyoruz. Medipol TTO olarak güçlü altyapımız ve destek mekanizmalarımızla akademi ve sanayi dünyasında öncü bir rol oynamaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu