Medipol Üniversitesi'nden 10 Akademisyen, Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları Arasında

Ekonomi

İstanbul Medipol Üniversitesinden 9 öğretim üyesi ve 1 araştırma görevlisi olmak üzere toplam 10 akademisyen, "Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları" listesinde yer aldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Stanford Üniversitesi tarafından hazırlanan ve Hollanda merkezli yayıncılık şirketi Elsevier tarafından yayımlanan liste, dünya genelinde bilim insanlarının kariyer performanslarını değerlendirerek yapıldı.

SCOPUS veri tabanını kullanarak bilim insanlarının bilimsel üretkenliği ve çalışmalarının kalitesi gibi ölçütler üzerinden yapılan değerlendirme sonucunda, 220 bini aşkın bilim insanı listede kendisine yer buldu. Prof. Dr. John P. A. Ioannidis ve ekibi tarafından 22 anabilim dalı ve 174 alt bilim dalında oluşturulan listeler, "Kariyer Boyu Etki" ve "Yıllık Etki (Sadece 2023 yılı)" olmak üzere iki kategoriye ayrılarak düzenlendi.

İstanbul Medipol Üniversitesinden 9 akademisyen, yüzde 2'lik dilime girerek "Kariyer Boyu Etki" sıralamasında "Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları" arasında yer aldı. Bu kategoride listede yer alan Medipol akademisyenleri, Prof. Dr. Zekai Şen, Prof. Dr. Jean de la Rosette, Prof. Dr. Hüseyin Arslan, Prof. Dr. Pilar Laguna, Prof. Dr. Reda Alhajj, Prof. Dr. Fatma Jülide Akbuğa, Prof. Dr. Bahadır Kürşat Güntürk, Prof. Dr. Hasan Dinçer ve Prof. Dr. Serhat Yüksel olurken listelerin hazırlandığı dönemde üniversitede görev yapan Araştırma Görevlisi Saad Hassan Kiani de yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Ceran, üniversitelerinin adının bilimsel sıralama çalışmasında yer almasının büyük bir gurur ve motivasyon kaynağı olduğunu belirtti.

Ceran, dünya sıralamalarında kazandıkları ivmenin yoğun çabalarının bir yansıması olduğunu gördüklerini belirterek, "Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları Listesi'nde üniversitemizden 9 değerli akademisyenin yer alması, araştırma, kalite ve başarı odaklı yaklaşımımızın önemli bir göstergesidir. Bu başarılar sadece bireysel olarak değil, aynı zamanda üniversitemizin vizyonunun ve bilimsel ekosistemimizin gücünün bir tezahürüdür. Akademisyenlerimizi başarılarından dolayı kutluyor ve mutluluklarını paylaşıyorum." ifadelerini kullandı.