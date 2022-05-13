Medlog Gemicilik, MED TRABZON'u filosuna kattı - Son Dakika

Medlog Gemicilik, 2061 TEU kapasiteli konteyner gemisi MED TRABZON'u filosuna dahil etti.

Portekiz bayraklı MSC GIANNINA konteyner gemisi, Medlog Gemicilik tarafından satın alınarak MED TRABZON ismi verildi.

Asyaport Limanı'nda düzenlenen törende, İstiklal Marşı okunarak gemiye Türk bayrağı çekildi.

Şirket, filosuna 182 metre uzunluğunda 2061 TEU kapasiteli MED TRABZON'u katarak 11506 TEU kapasitesine ulaştı.

Vali Aziz Yıldırım, törende yaptığı konuşmada, Asyaport'un her geçen yıl konteyner elleçlemesini ve gelen giden gemi sayısını artırdığını söyledi.

Tekirdağ'ın önemli bir liman kenti olmasını beklediklerini belirten Yıldırım, "Tekirdağ liman kenti olarak İstanbul'un da yükünü alır diye düşünüyorum, buna talibiz. Geçen yıl limanda 1 milyon 900 bin konteyner elleçlendi. İnşallah bu sene daha fazlasını yaparız. Asıl iş Türkiye'nin büyümesinde, ekonomimizin büyümesinde, ihracatımızın artmasında." dedi.

Törene, Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, Tekirdağ Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Kılıç, Tekirdağ Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu ve Asyaport Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Soyuer de katıldı.