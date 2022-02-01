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Mehmet Furkan Karataş, üniversite öğrencileri ile buluştu - Son Dakika

Mehmet Furkan Karataş, üniversite öğrencileri ile buluştu

01.02.2022 10:32
Mehmet Furkan Karataş, üniversite öğrencileri ile buluştu

İşadamı Mehmet Furkan Karataş, üniversite Yapı Kulübü tarafından sekizincisi düzenlenen 'İlk baretim' kapsamında öğrenciler ile bir araya geldi.

İşadamı Mehmet Furkan Karataş, üniversite Yapı Kulübü tarafından sekizincisi düzenlenen 'İlk baretim' kapsamında öğrenciler ile bir araya geldi.

YTÜ Davut Paşa Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşen etkinlikte Mehmet Furkan Karataş, öğrenci olduğu yıllardan iş hayatına farklı konular üzerine esprili yorum ve göndermelerle öğrencilere keyifli bir söyleşi yaşattı.

Karataş, bir öğrencinin 'Genellikle yaptığınız işler lüks, lüks kavramı sizin için ne ifade ediyor,' sorusunu yanıtlarken "1900'lü yılların başında diş fırçası belli bir zümrenin kullanabildiği bir üründü. 90'lara geldiğinde cep telefonları lüks ürün kategorisindeydi. Bugün iki ürün de yılda neredeyse aynı adette satılır ve ikisi de çoğunluk için artık lüks değildir. Bir arkadaşı Andre Heiniger'e saat işi nasıl gidiyor, diye sorduğunda 'Hiçbir fikrim yok' cevabını alınca güler. Heiniger ciddiyetini bozmadan devam eder ' Rolex, saat işinde değil lüks işindedir' der. Aslında diş fırçası ve cep telefonu dünde lüks değildi bugünde öyle. Rolex 1950'de de lükstü bugün de lüks. Çünkü bir ürünü lüks yapan maliyeti değildir. Lüks bir kültürdür. Bizim de var olmak istediğimiz alan tam olarak burası. Ulaşılabilir lüks kavramı ise üzerine çalıştığımız farklı bir alan" şeklinde konuştu.

Üniversite öğrencilerinden büyük ilgi gören İş adamı Mehmet Furkan Karataş, "Beslenmeyi bildiğinizde her insanın hikayesi aslında sizin açılmamış kapılarınızın anahtarı olacak. Benden ondan bizden en doğru şekilde, size yarar haliyle beslenmeye çalışın" dedi. - MALATYA

Mehmet Furkan Karataş, üniversite öğrencileri ile buluştu
Mehmet Furkan Karataş, üniversite öğrencileri ile buluştu

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Yıldız Teknik Üniversitesi, Mehmet Furkan, Üniversite, Karataş, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Mehmet Furkan Karataş, üniversite öğrencileri ile buluştu - Son Dakika Ekonomi


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