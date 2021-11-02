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Mektup gönderim ücreti Ekim ayının zam şampiyonu oldu - Son Dakika

Mektup gönderim ücreti Ekim ayının zam şampiyonu oldu

02.11.2021 11:57

İstanbul Ticaret Odası, önceki aya göre ekimde fiyatı en çok artan ürünün yüzde 33,33 ile Ulaştırma ve Haberleşme Harcamaları grubunda yer alan mektup gönderim ücreti, en fazla azalan ürünün ise yüzde 39,54 ile Gıda Harcamaları Yaş Kuru Sebze ve Meyveler alt grubunda yer alan limon olduğunu açıkladı.

İstanbul Ticaret Odası, piyasaların şeffaflığını sağlamak ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla geçen ay İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri, fiyatları ve değişim oranlarıyla birlikte açıkladı. Buna göre, İTO'nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi'nde yer alan 242 ürünün 136'sının perakende fiyatı artarken, 27 ürünün fiyatı düştü, 79 ürünün fiyatı ise değişmedi.

FİYATINDA ARTIŞ YAŞANAN DİĞER ÜRÜN YÜZDE 28 İLE DOMATES OLDU

Ekim ayında Ulaştırma ve Haberleşme Harcamaları grubunda yer alan Mektup Gönderim Ücreti yüzde 33,33 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu. Fiyatında artış yaşanan diğer ürünler, Gıda Harcamaları grubundan yüzde 28,51 ile domates, yüzde 24,30 ile kıvırcık salata, Giyim Harcamaları grubundan yüzde 24,02 ile erkek palto, yüzde 23,28 ile kadın manto ve yine Gıda Harcamaları grubundan yüzde 21,34 ile sivri biber oldu.

FİYATI EN ÇOK UCUZLAYAN ÜRÜN LİMON

Ekim ayında Gıda Harcamaları Yaş Kuru Sebze ve Meyveler alt grubunda yer alan limon yüzde 39,54 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu. Fiyatında azalış izlenen diğer ürünler, Gıda Harcamaları grubundan yüzde 12,08 ile balık, Ulaştırma ve Haberleşme harcamalarından yüzde 9,75 ile şehirlerarası otobüs bileti ücreti, Gıda harcamalarından yüzde 7,64 ile elma ve yüzde 6,25 ile taze fasulye oldu.

Geçen ay fiyatı en fazla artan ve azalan ürünler şöyle:

Ekim ayının zam şampiyonu mektup gönderim ücreti oldu
Mektup gönderim ücreti Ekim ayının zam şampiyonu oldu

İstanbul, Domates, Ekim, İto, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Mektup gönderim ücreti Ekim ayının zam şampiyonu oldu - Son Dakika Ekonomi


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