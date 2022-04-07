Melen Botanik Vadisi'ne 65 bin yeni fide ekiliyor - Son Dakika
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Melen Botanik Vadisi'ne 65 bin yeni fide ekiliyor

07.04.2022 17:05
Melen Botanik Vadisi'ne 65 bin yeni fide ekiliyor

Sakarya'da tıbbi ve aromatik bitkilerin yetiştirildiği Melen Botanik Vadisi'nde 65 bin fide toprakla buluşuyor.

Sakarya'da tıbbi ve aromatik bitkilerin yetiştirildiği Melen Botanik Vadisi'nde 65 bin fide toprakla buluşuyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, aralarında ihraç edilenlerin de bulunduğu 20 çeşit bitkinin yetiştiği vadide kekik, adaçayı, mentol nanesi ve biberiyeden oluşan 65 bin yeni fidenin ekimine başlandı.

Kekik, adaçayı, mentol nanesi ve biberiyelerin yer aldığı fidelerin zengin hasat döneminin başlangıcında toprakla buluştuğu üretim alanında, kuşburnu, kedi otu, ahududu, böğürtlen, ıhlamur, gül ve lavanta da yetişiyor.

Üretim alanını ziyaret ederek ekim çalışmalarına katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, bir süre önce bitkilerin satışıyla ilgili protokol imzalanan Almanya'daki firmanın yetkilileriyle ürünleri inceledi. Üretim aşamalarını tek tek kontrol eden Yüce, firma sorumlularıyla ilerleyen süreçte ihraç edilmesi planlanan ürünlerle ilgili görüştü.

"Ekilmemiş alan kalmayıncaya kadar gayretle çalışacağız"

Yüce, tamamen organik, gerçek cins ve hijyenik üretimle dünyanın en büyük tıbbi ve aromatik bitki üretim projesini yürüttüklerini belirterek, "Baharla botanik vadimiz de renkleniyor. Başlangıç noktası ile bitiş noktası toplamda 60 kilometrelik bir mesafe ve 3 bin dekarlık alan. Melen Botanik Vadisi'nin hiçbir noktasında ekilmemiş alan kalmayıncaya kadar gayretle çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Alanda sadece kuşburnu için 300 dönümün ayrıldığına dikkati çeken Yüce, buradaki 78 bin fidanın 100 bin oluncaya kadar dikilmeye devam edeceğini aktardı.

Bitkilerin ciddi gelişim gösterdiğini vurgulayan Yüce, "Alman firmasıyla iş birliği halindeyiz, bu ürünlerin satışları Almanya'ya yapılmaktadır. Organik, orijinal ve hijyenik üretim sistemiyle Sakarya'nın dünyanın en büyük tıbbi ve aromatik bitkiler üretim merkezini oluşturduk. Burası üretiyor ve Sakarya kazanıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Melen Botanik Vadisi'ne 65 bin yeni fide ekiliyor
Melen Botanik Vadisi'ne 65 bin yeni fide ekiliyor
Melen Botanik Vadisi'ne 65 bin yeni fide ekiliyor
Melen Botanik Vadisi'ne 65 bin yeni fide ekiliyor

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Kuşburnu, Almanya, Sakarya, Kekik, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Melen Botanik Vadisi'ne 65 bin yeni fide ekiliyor - Son Dakika


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