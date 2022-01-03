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Memur maaşları, toplu sözleşme ve enflasyon farkı dolayısıyla yüzde 27,9 arttı - Son Dakika

Memur maaşları, toplu sözleşme ve enflasyon farkı dolayısıyla yüzde 27,9 arttı

03.01.2022 11:09
Memur maaşları, toplu sözleşme ve enflasyon farkı dolayısıyla yüzde 27,9 arttı

Devlet memurları, toplu sözleşme ve enflasyon farkı dolayısıyla maaşlarını yüzde 27,9 zamlı alacak.

Devlet memurları, toplu sözleşme ve enflasyon farkı dolayısıyla maaşlarını yüzde 27,9 zamlı alacak.

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) Aralık 2021 dönemi enflasyon verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) geçen yılın ikinci yarısında yaklaşık yüzde 25,5 arttı. Böylece 6 aylık dönemde, geçen yılın ikinci yarısı için toplu sözleşme kapsamında yapılan yüzde 3'lük zam aşıldı. Bu nedenle yaklaşık yüzde 22,9'luk enflasyon farkı ortaya çıktı.

Bu yılın ilk yarısında uygulanacak toplu sözleşme hükmü doğrultusunda memur maaşlarına yüzde 5 artış yapılması öngörülüyor. Buna göre yüzde 22,9'luk enflasyon farkının eklenmesiyle memur, sözleşmeli ve memur emeklilerinin maaş ve aylık artışları yüzde 27,9 oldu.

Öte yandan SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıkları da geçen yılın son 6 aylık enflasyonu oranında artacak. Bu oran yaklaşık yüzde 25,5'e karşılık geliyor.

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Tüketici fiyat endeksi, Enflasyon, Aralık, Memur, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Memur maaşları, toplu sözleşme ve enflasyon farkı dolayısıyla yüzde 27,9 arttı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Memur maaşları, toplu sözleşme ve enflasyon farkı dolayısıyla yüzde 27,9 arttı - Son Dakika
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