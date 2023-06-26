En düşük memur maaşı 22 bin TL olunca, diğer kamu işçilerine ne kadar zam yapılacak? Masada tek formül var

Geçtiğimiz aylarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "En düşük memur maaşı 22 bin TL olacak" açıklamalarının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı konuyla ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Temmuz ayında kararın TBMM'den geçmesi planlanırken masadaki formülde, memura oransal zam ile birlikte seyyanen zam yapılması bulunuyor.

"KIDEMİ DİKKATE ALARAK BİR ARTIŞ YAPILMASI PLANLANIYOR"

Memur maaşlarına yapılacak artışa ilişkin TRT Haber'e konuşan Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin, "Kamu görevlilerinin en fazla merak ettiği husus diğer kamu çalışanlarına bu artışın hangi şekillerde yansıtılacağı. Temel beklenti kademeli bir biçimde ücretler arasındaki farkı da dikkate alarak kişinin unvanını, kıdemini dikkate alarak maaşlar arasındaki farklılığı dikkate alan bir artış yapılması bekleniyor." dedi.

"ORANSAL ZAM ÜZERİNE ZEYYANEN ZAM"

Buna göre masadaki formüllerden biri, öncelikle maaşlara oransal bir zam yapıp üzerine seyyanen zam verilmesi. Bunun dışında da masada yine çeşitli formüller mevcut. Net olan şey ise, kamu çalışanlarının temmuz ayındaki maaşlarında bir artış yaşanacağı.

GÖZLER 5 TEMMUZ'DA AÇIKLANACAK ENFLASYONDA

Memurlar her ayın 15'inde maaşlarını alırken, bordroların açıklanma süreleri dikkate alındığında zam oranının 5-6 Temmuz tarihlerinde belirlenmesi gerekiyor. 5 Temmuz'da TÜİK enflasyon verisini açıklayacak ve toplu sözleşmeye göre alınacak zam da o gün netleşecek.