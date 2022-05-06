Memur-Sen ek göstergelerle ilgili teklif bekliyor - Son Dakika
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Memur-Sen ek göstergelerle ilgili teklif bekliyor

06.05.2022 23:04
Memur-Sen ek göstergelerle ilgili teklif bekliyor

Kamu İşvereni ile Memur-Sen arasında devam eden ek gösterge görüşmelerinin 3. toplantısı 10 Mayıs'ta yapılacak.

Kamu İşvereni ile Memur-Sen arasında devam eden ek gösterge görüşmelerinin 3. toplantısı 10 Mayıs'ta yapılacak. Daha önceki toplantılarda ve komisyon çalışmalarında hükümet kanadına tekliflerini ve taleplerini sunan Memur-Sen, ek gösterge çalışmalarıyla ilgili hükümetten teklif bekliyor.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Erzincan İl Divanı'nda yaptığı konuşmada, "Toplu sözleşme masasında aldığımız ek göstergelerin yeniden düzenlenmesi kararımızda 3. toplantıya kadar Memur-Sen tarafı olarak söyleneceklerimizi aktardık. Şimdi teklifi bekliyoruz. Ek göstergesi olmayan kamu görevlilerini de gösterge içerisine almak, kamu görevlilerinin ek gösterge düzenlemesindeki asıl muradı olan emekli maaşı ve ikramiyesine dokunacak adımları atmak için hükümet tarafı bu çalışmayı tarihi bir fırsat olarak kullanmalıdır" ifadelerini kullandı.

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul ise sosyal medyada yaptığı açıklamada, "Memur-Sen olarak hizmet kollarımızla birlikte tüm taleplerimizi kamu işverenine ilettik fakat karşı taraftan henüz bir teklif sunulmadı, kamu işvereninin üçüncü toplantıda masaya teklifle gelmesini bekliyoruz. 2200 ek gösterge ve göstergesi bunun altında olanlar için; en yüksek devlet memuru maaşının yüzde 55'i, emekliliğe esas aylığın bir birleşeni. Bu yüzde 55'lik yansıtma oranının da yüzde 75'e yükseltilmesini istiyoruz" dedi. - ANKARA

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Memur Sen, Hükümet, Mayıs, Kamu, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Memur-Sen ek göstergelerle ilgili teklif bekliyor - Son Dakika


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