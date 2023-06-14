Memur-Sen: En düşük memur maaşı 22 bin liraya çıkarılmalı - Son Dakika
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Memur-Sen: En düşük memur maaşı 22 bin liraya çıkarılmalı

14.06.2023 19:59

Temmuz zammına sayılı günler kala Memur-Sen, taleplerini sıraladı. En düşük maaşın 22 bin liraya çıkarılmasını isteyen memur temsilcisi, 6. Dönem Toplu Sözleşme gereği yüzde 6 artış ve enflasyon farkının da maaş ve ücretlere eklenmesi gerektiğini vurguladı.

Memur-Sen'den, memur maaşlarına yapılması beklenen düzenlemeyle ilgili yapılan yazılı açıklamada, yeni yasama yılına başlayan TBMM'nin, ilk olarak memur maaşlarıyla ilgili düzenlemeyi geçirmesi gerektiği belirtildi. "Meclis'teki ilk düzenleme memura verilen söz olmalıdır." ifadesinin yer aldığı açıklamada, seçimler öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "En düşük memur maaşı 22 bin lirayı bulacak. Bakanımıza yasal tarih olan temmuz ayına kadar bu çalışmanın tamamlanması için gereken talimatları verdik." ifadesi hatırlatıldı.

ENFLASYON FARKI İSTİYORLAR

En düşük memur maaşının 22 bin liraya yükseltilerek diğer kamu görevlilerinin maaş ve ücretlerinin de eş değer olarak artırılacağı belirtilen açıklamada, "Bu çerçevede, yapılacak yasal düzenlemenin 1 Temmuz itibarıyla hayata geçirilmesi ve yürürlüğe konulması gerekmektedir. En düşük memur maaşının 22 bin liraya çıkarılmasına ilave olarak, 6. Dönem Toplu Sözleşme gereği yüzde 6 artış ve enflasyon farkı da ayrıca maaş ve ücretlere eklenmelidir." denildi.

"LİYAKAT VE EĞİTİM TARTIŞMA KONUSU OLMAMALI"

İş barışı ve ücret dengesi vurgusunun yer aldığı açıklamada, "Bu yıl gerçekleştirilecek 7. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerine, içinde bulunduğumuz ekonomik ortam da dikkate alınarak kamu işvereni gerek sınıflar gerek unvanlar gerekse de kurumlar arasında meydana gelen maaş/ücret çarpıklığını düzeltecek, iş barışını ve liyakat sistemini temin edecek skala düzenlenmesini içeren bir teklifle gelmeli, liyakatin ve eğitimin önemini tartışma konusuna dönüştürmemelidir." ifadeleri kullanıldı.

3600 EK GÖSTERGE DÜZENLEMESİ

Açıklamada, 3600 ek gösterge düzenlemesiyle ilgili de şunlar kaydedildi:

"Konfederasyonumuz tarafından talep edilen ve Sayın Cumhurbaşkanı'mız tarafından açıklanan, 'Birinci dereceye giren ve şartları tutan tüm memurlarımızın 3600 ek gösterge hakkından yararlanabilmesini sağlayacağız' sözü gereği, birinci dereceye 3600 ek göstergenin, kira yardımının, 22 bin lira düzenlemesiyle birlikte çıkarılması ve yetkili sosyal tarafla istişare ederek temmuz ayı itibarıyla hayata geçirilmesi önem arz etmektedir."

Kaynak: AA
YORUMLAR (8)
  • TURGAY KAYA: 22 bin % 6 artış farkı, ayrıca enflasyon farkı, vay anam vaayy, nerde bu yoğurdun bolluğu arkadaş. zaten %83 zam aldınız,daha üstüne üstlük birde bu şekilde oh ne alaaa..acıyan ALLAH bizlere acısın. Cevap Yaz 2 9 Yayından Kaldır
  • Mehmet Yavuz: asgari ücrette 40 bin olsun o zaman. bedenen çalışmakla masa başı aynı değil Cevap Yaz 3 8 Yayından Kaldır
  • Ayten Karaç: Sozlesmeli memurlarada bi olanak saglanmali unutuldular Cevap Yaz 3 0 Yayından Kaldır
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Memur Sen, Memur, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Memur-Sen: En düşük memur maaşı 22 bin liraya çıkarılmalı - Son Dakika


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