Memur ve memur emeklilerinin hayallerini suya düşüren imza

Memur ve memur emeklilerinin hayallerini suya düşüren imza
06.01.2026 16:31
Memur ve memur emeklilerinin 2026'nın ilk yarısında alacağı zam oranı yayımlanan genelgeyle yüzde 18,60 olarak kesinleşti. Genelgede katsayılar belirlenirken, seyyanen zam beklentisinin de sona erdiği ifade edildi.

Memur ve memur emeklilerinin 2026'nın ilk yarısına ilişkin maaş artışı yüzde 18,60 olarak kesinleşti. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yayımladığı genelgeyle katsayılar belirlenirken, seyyanen zam beklentisinin de sona erdiği bildirildi.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİNİN ZAM ORANI KESİNLEŞTİ

Milyonlarca memur ve memur emeklisini ilgilendiren maaş düzenlemesine ilişkin genelge yayımlandı. Genelgeyle birlikte memur ve memur emeklilerinin 2026 yılının ilk yarısında alacağı zam oranı yüzde 18,60 olarak netleşti. Yayımlanan düzenleme, memur ve emekli maaşlarının yanı sıra özel sektör çalışanları, bedelli askerlik yapacaklar ve sözleşmeli personeli de kapsadı.

SEYYANEN ZAM BEKLENTİSİ KAPANDI

Genelgede, yüzde 18,60'lık artışın kesinleşmesiyle birlikte memur ve memur emeklilerinin seyyanen zam beklentisinin resmen sona erdiği belirtildi.

KATSAYILAR BELLİ OLDU

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 154'üncü maddesi uyarınca uygulanacak katsayılar da genelgeyle açıklandı. Buna göre;

  • Aylık katsayı: 1,387871
  • Taban aylık katsayısı: 22,722793
  • Yan ödeme katsayısı: 0,440141

Genelge kapsamında ayrıca, mevzuata göre vize edilmiş sözleşmeli personel pozisyonlarının taban ve tavan ücretleri de yüzde 18,60 oranında artırıldı.

EN DÜŞÜK MAAŞLARDA YENİ TABLO

Yapılan artışla birlikte en düşük memur emeklisi maaşının 26 bin 887 TL'ye, en düşük memur maaşının ise 59 bin 896 TL'ye yükselmesi bekleniyor. Öte yandan memur ve memur emeklilerinin 14 günlük ücret farkının da ayrıca ödeneceği bildirildi.

Ekonomi, Güncel, Finans, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • 197119. 197119.:
    8 binliralik seyyanen zam herkese verildi bazı emeklilere verilmedi ben bu konuda hakkımı helal etmiyorum. 73 2 Yanıtla
  • Ahmet Yılmaz Ahmet Yılmaz:
    Sgk bağkur emekli maaş zamlarının da en azından memur emeklileriyle aynı oranda eşitlenmesini bekliyoruz... 40 23 Yanıtla
    Davut doğrucu Davut doğrucu:
    geçen zamlardan işçi çok alırken deseydin bunu 34 6
  • Hidir Akbaba Hidir Akbaba:
    bi doymadınız 8 16 Yanıtla
  • Ariza Makakula Ariza Makakula:
    ne hayali lan hayal kurmayali 20 sene oldu 7 3 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
