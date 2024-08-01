Satıldığı halde elektronik sistemden işlem yapılmayan menşe ispat ve dolaşım ile A.TR dolaşım belgelerinin elektronik geçerlilik süresi 6 aydan 1 yıla uzatıldı.
Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan gümrük genel tebliği değişiklikleri Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Bakanlıktan edinilen bilgiye göre, tebliğ değişiklikleri ile ihracatta kullanılan menşe ispat ve A.TR dolaşım belgelerinin elektronik süreçlerinde süre uzatımına gidildi.
Eski düzenlemede ihracatta kullanılan A.TR dolaşım ile menşe ispat ve dolaşım belgeleri, odalar/birliklerce satıldıktan sonra 6 ay içinde elektronik sistem üzerinden işlem yapılmaması halinde geçersiz oluyordu. Yeni düzenleme kapsamında söz konusu süre 1 yıla uzatıldı.
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Son Dakika › Ekonomi › Menşe İspat ve A.TR Belgelerinin Elektronik Geçerlilik Süresi Uzatıldı - Son Dakika
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