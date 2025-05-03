Mera Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Mera Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı

Mera alanlarının tahsis amacı değişikliği için yeni düzenlemeler Resmi Gazete'de yayımlandı.

03.05.2025 13:22
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Mera alanlarının tahsis amacının değiştirilmesini düzenleyen yönetmelikte değişiklik yapıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan "Mera Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu hükümlerine göre, söz konusu kaynak ve doğal mineralli sular için zaruri olan alanların tahsis amacı değişiklik koşullarında düzenlemeye gidildi.

Anılan kanun kapsamında, arama izni talebinde büyükşehir belediyesi olan illerde valilik yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığı, diğer illerde il özel idareleri arama ruhsatı, arama projesi, 1/1000 veya 1/5000 ölçekli harita, arama yapılacak alanın koordinat değerli alan hesabı, vaziyet planı, Komisyonca istenecek diğer bilgi ve belgeleri ekleyerek bu alanlarda arama yapılabilmesi için Komisyondan izin talep edecek. Taleplere arama süresince ot kayıp bedeli ve geri dönüşüm projesi ve teminat bedeli alınması şartıyla valilikçe izin verilebilecek.

Jeotermal kaynak işletme ruhsatının; elektrik enerjisi üretimi amaçlı olması halinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK) düzenlenmiş "önlisans" veya "lisans" belgesini, termal turizm amaçlı olması halinde Kültür ve Turizm Bakanlığının uygun görüş yazısı Komisyona sunulacak. Valilikçe tahsis amacı değişikliği uygun görüldüğü takdirde Hazine adına tescil öncesi Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) olumlu veya gerekli değildir belgesi, ot bedeli yatırıldığına dair belge, mera geri dönüşüm projesi ve teminat bedelinin yatırıldığına dair dekont Komisyona iletilecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığının talebi üzerine Turizmi Teşvik Kanunu uyarınca kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgesi veya turizm merkezi olarak sınırları tespit ve ilan edilen yerlerin tahsis amacı değişikliğinde, talep edilen yerin kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgesi veya turizm merkezi olarak ilan edildiğine dair bilgi ve belgeler, 1/5000 veya 1/25000 ölçekli harita, koordinat değerli alan hesabıyla Komisyona başvurulacak.

Valilikçe tahsis amacı değişikliği uygun görüldüğü takdirde "sadece turizm amaçlı kullanılabilir ve şerh kaldırılmadığı sürece araziye fiili müdahale edilmez" ibaresiyle Hazine adına, vakıf meraları ise vakıf adına şerhli olarak tescil edilecek.

EPDK'nin talebi üzerine, elektrik ve doğal gaz piyasası faaliyetleri ile petrol iletim faaliyetleri için gerekli bulunan mera, yaylak ve kışlakların zorunlu hallerde ilgili müdürlük veya Genel Müdürlükten yatırım projesi, gerekçeli rapor, önlisans veya lisans, talep edilen alanın 1/5000 ölçekli harita üzerine işlenmiş vaziyet planı ve komisyonca istenecek diğer bilgi ve belgeler ile tahsis amacı değişikliği yapılabilecek.

Rüzgar enerji santralleri/güneş enerji santrallerinin ölçüm istasyonu kurulması taleplerine, ölçüm süresince ot kayıp bedeli ve teminat bedeli alınması ile geri dönüşüm projesi hazırlanması şartıyla valilikçe izin verilebilecek.

Yeni düzenlemeyle endüstri bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri, organize sanayi bölgeleri ile ihtisas organize sanayi bölgeleri ve serbest bölgelerin kuruluş ve genişleme aşamalarında ihtiyaç duyulan yerlerin tahsis amacı değişikliği taleplerinde istenecek bilgi ve belgeler de belirlendi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Mera Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı - Son Dakika

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