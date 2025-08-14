Merkez Bankası 2025 Enflasyon Tahminini Açıkladı - Son Dakika
Ekonomi

Merkez Bankası 2025 Enflasyon Tahminini Açıkladı

14.08.2025 11:40
TCMB Başkanı Fatih Karahan, 2025 için enflasyonu %25-29, 2026 için ise %13-19 aralığında öngördü.

TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, TCBM'nin yıl sonu TÜFE tahminin içeren raporu açıkladı. Karahan 2025 yılı sonu için enflasyonun yüzde 25-29 aralığında gerçekleşeceğini, 2026 yılı sonu için ise yüzde 13-19 aralığında olması öngörüldüğünü açıkladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, yılın 3. Enflasyon Raporu'nu İstanbul Finans Merkezi'ndeki TCMB Yerleşkesi'nde yapılan toplantıyla açıkladı.

KİRA ENFLASYONU GERİLEMEYE DEVAM EDİYOR

Fatih Karahan, "Tüketici enflasyonu yüzde 33,5'e gerileyerek 42 puanlık önemli bir düşüş kaydetti. Enflasyon son 3 ayda üst üste piyasa beklentilerinden düşük gerçekleşti. Temel mal enflasyonundaki yükselme geçici oldu. Ağustos öncü verileri ana eğilimde kademeli yavaşlamanın devamına işaret ediyor. Gıda grubunda zirai dona rağmen enflasyonda yavaşlama görüyoruz. Gıda fiyatlarında iklim koşulları etkili olmaya devam ediyor" dedi.

2026 YILI ENFİLASYON HEDEFİ YÜZDE 16

Karahan, "Türkiye'ye yönelik sermaye girişleri Mayıs itibarıyla tekrar başladı. Brüt rezervler 8 Ağustos'ta 174 milyar dolara çıktı. Sıkı para politikası, risk ve oynaklık göstergelerinde iyileşmeye katkı sağladı. Enflasyonun 2025 yılı sonunda yüzde 25-29 arasında gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz. 2026 yılı sonu için enflasyon yüzde 13-19 aralığında olması öngörülüyor. Önceki raporda 2025 yıl sonu enflasyon tahminimiz olan yüzde 24 değerini 2025 yılı ara hedefimiz olarak koruyoruz. 2026 ve 2027 yılları için ise enflasyon hedefimizi sırasıyla yüzde 16 ve yüzde 9 olarak belirledik" dedi.

Kaynak: DHA

