Piyasalar Merkez Bankasının faiz kararını bekliyor! Ekonomistler tek bir beklentide birleşti - Son Dakika
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Piyasalar Merkez Bankasının faiz kararını bekliyor! Ekonomistler tek bir beklentide birleşti

19.11.2022 12:06

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 24 Kasım Perşembe günü faiz kararını açıklayacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Faiz inşallah tek haneli rakama inecek" diyerek sinyal verirken ekonomistlerle yapılan son faiz kararı anketinden de 150 baz puan indirim beklentisi çıktı.

Merkez Bankası'nın (TCMB) Kasım ayındaki toplantısını 24 Kasım Perşembe günü gerçekleştirip merakla beklenen faiz kararını duyuracak.

YÜZDE 10.5'E DÜŞÜRÜLMÜŞTÜ

Merkez Bankası ağustos, eylül ve ekim aylarında yüzde 85'i aşan enflasyon ve devam etmekte olan küresel sıkılaşma döngüsüne rağmen politika faizinde indirime giderek yüzde 10.5 seviyesine çekmiş ve gerekçe olarak ekonomide ivme kaybını göstermişti.

ERDOĞAN SİNYALİ VERMİŞTİ

Bu gelişmelerin ardından piyasalar perşembe günü açıklanacak karara odaklandı. Merkez'in açıklaması merakla beklenirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, faiz konusunda yaptığı açıklamalarda yıl sonuna kadar tek haneye indirilmesi yönünde hedeflerinin olduğunu belirterek "Faiz inşallah tek haneli rakama inecek." demişti.

150 BAZ PUAN İNECEĞİ GÖRÜŞÜNDELER

Reuters anketine katılan 14 ekonomistin tamamı ise Kasım ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında faizlerin 150 baz puan indirileceği görüşünde. Katılımcıların tahminlerinin büyük çoğunluğuna göre TCMB bir haftalık repo faizindeki aylardır devam eden indirim döngüsünü sonlandıracak ve yılı yüzde 9 faiz ile tamamlayacak.

YORUMLAR (1)
  • hakan balamir: indirin biraz daha indirin ekonomimiz abd den daha iyi ya onlar artırırken biz indiriyoruz bilerek paramızın değerini hiç ediyoruz sonra 1 koli yumurta niye 70-80 1 kilo peynir 150 1 kg tereyağ niye 200 tl diye sormayın milletin alım gücünü sıfırlayın... Cevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır
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Merkez Bankası, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Piyasalar Merkez Bankasının faiz kararını bekliyor! Ekonomistler tek bir beklentide birleşti - Son Dakika
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