Piyasalar Merkez Bankasının faiz kararını bekliyor! Ekonomistler tek bir beklentide birleşti

Merkez Bankası'nın (TCMB) Kasım ayındaki toplantısını 24 Kasım Perşembe günü gerçekleştirip merakla beklenen faiz kararını duyuracak.
Merkez Bankası ağustos, eylül ve ekim aylarında yüzde 85'i aşan enflasyon ve devam etmekte olan küresel sıkılaşma döngüsüne rağmen politika faizinde indirime giderek yüzde 10.5 seviyesine çekmiş ve gerekçe olarak ekonomide ivme kaybını göstermişti.
Bu gelişmelerin ardından piyasalar perşembe günü açıklanacak karara odaklandı. Merkez'in açıklaması merakla beklenirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, faiz konusunda yaptığı açıklamalarda yıl sonuna kadar tek haneye indirilmesi yönünde hedeflerinin olduğunu belirterek "Faiz inşallah tek haneli rakama inecek." demişti.
Reuters anketine katılan 14 ekonomistin tamamı ise Kasım ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında faizlerin 150 baz puan indirileceği görüşünde. Katılımcıların tahminlerinin büyük çoğunluğuna göre TCMB bir haftalık repo faizindeki aylardır devam eden indirim döngüsünü sonlandıracak ve yılı yüzde 9 faiz ile tamamlayacak.
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