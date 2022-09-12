Merkez Bankası açıkladı! Cari denge temmuzda 4,1 milyar dolar açık verdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, cari işlemler dengesi, temmuzda milyar 4 milyar dolar açık verdi. Artan enerji fiyatlarının ticaret açığında sert büyümeye yol açmasıyla cari açığın 3.6 milyar dolara ulaşması bekleniyordu. Temmuz itibariyle 12 aylık cari açık ise 36.6 milyar dolara çıktı.

Temmuzda 5,5 milyar dolar, kaynağı belirsiz para girişi yaşandı. Net hata ve noksan kalemi Ocak-Temmuz döneminde ise 24,35 milyar dolar oldu.

CARİ AÇIK NEDİR?

Cari açık; yurt dışından alınan mal ve hizmetlere ödenen paranın (ithalat), yurt dışına gönderilen mal ve hizmetlere (ihracat) ödenen paradan daha fazla olması durumudur.