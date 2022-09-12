Merkez Bankası açıkladı! Cari denge temmuzda 4,1 milyar dolar açık verdi - Son Dakika
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Merkez Bankası açıkladı! Cari denge temmuzda 4,1 milyar dolar açık verdi

12.09.2022 10:21
Merkez Bankası açıkladı! Cari denge temmuzda 4,1 milyar dolar açık verdi

Merkez Bankası, temmuz ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini paylaştı. Yayınlanan TCMB verilerine göre ödemeler dengesi temmuzda 4,1 milyar dolar açık verdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, cari işlemler dengesi, temmuzda milyar 4 milyar dolar açık verdi. Artan enerji fiyatlarının ticaret açığında sert büyümeye yol açmasıyla cari açığın 3.6 milyar dolara ulaşması bekleniyordu. Temmuz itibariyle 12 aylık cari açık ise 36.6 milyar dolara çıktı.

Temmuzda 5,5 milyar dolar, kaynağı belirsiz para girişi yaşandı. Net hata ve noksan kalemi Ocak-Temmuz döneminde ise 24,35 milyar dolar oldu.

CARİ AÇIK NEDİR?

Cari açık; yurt dışından alınan mal ve hizmetlere ödenen paranın (ithalat), yurt dışına gönderilen mal ve hizmetlere (ihracat) ödenen paradan daha fazla olması durumudur.

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Ödemeler dengesi (2) Ödemeler dengesi (2) Küresel piyasalar yeni haftada ABD'nin enflasyon verilerine odaklandı Küresel piyasalar yeni haftada ABD'nin enflasyon verilerine odaklandı

Merkez Bankası, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Merkez Bankası açıkladı! Cari denge temmuzda 4,1 milyar dolar açık verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Merkez Bankası açıkladı! Cari denge temmuzda 4,1 milyar dolar açık verdi - Son Dakika
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