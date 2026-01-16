Merkez Bankası açıkladı! İşte piyasanın yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini - Son Dakika
16.01.2026 10:49
Merkez Bankası anketinde, piyasa katılımcılarının yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 23,23 oranında olurken; yıl sonu dolar/TL beklentisi ise 51,17 TL seviyesinde gerçekleşti.

Merkez Bankası, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 72 katılımcıyla gerçekleştirilen Ocak 2026 Piyasa Katılımcıları Anketinin sonuçlarını yayımladı. Ankette enflasyon beklentileri gerilerken, yıl sonu dolar/TL tahmini 51 liranın üzerine çıktı.

2026 SONU ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE 23,23

Ankete göre; 2026 yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 23,23 olarak kaydedildi. 12 ay sonrası enflasyon beklentisi yüzde 23,35'ten 22,20'ye, 24 ay sonrası enflasyon beklentisi ise yüzde 17,45'ten 16,94'e geriledi.

DOLAR/TL'DE YIL SONU TAHMİNİ 51,17

Ankette cari yıl sonu dolar/TL tahmini 51,17 olarak açıklandı. 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi de 51,08 TL'den 51,89 TL'ye yükseldi.

GECELİK FAİZ BEKLENTİSİ GERİLEDİ

Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi, bir önceki anket dönemindeki yüzde 38,13 seviyesinden bu anket döneminde yüzde 36,43 seviyesine indi.

BÜYÜME BEKLENTİLERİ: 2026'DA YÜZDE 3,9

Ankette 2026 yılı büyüme tahmini yüzde 3,9, 2027 büyüme tahmini ise yüzde 4,3 olarak yer aldı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • harun 8071 harun 8071:
    5, 10 kere revize edilir... 0 0 Yanıtla
