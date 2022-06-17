Merkez Bankası anket sonuçlarını paylaştı! Yıl sonu dolar tahmini 18,89 liraya yükseldi - Son Dakika
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Merkez Bankası anket sonuçlarını paylaştı! Yıl sonu dolar tahmini 18,89 liraya yükseldi

17.06.2022 11:32

Merkez Bankası haziran ayı anketi sonuçlarını paylaştı. Ankete göre yıl sonu dolar beklentisi 18,89 liraya çıkarken, enflasyon beklentisi de yüzde 64,59'a yükseldi.

Merkez Bankası (TCMB) haziran ayı piyasa katılımcıları anketi sonuçlarını açıkladı. Buna göre, katılımcıların cari yıl sonu dolar/TL beklentisi bir önceki anket döneminde 17,57 TL iken, bu anket döneminde 18,89 TL oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 18,47 TL ve 20,70 TL olarak gerçekleşti.

VADELİ REPO İHALE FAİZ ORANI YÜZDE 14

Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde ve bu anket döneminde yüzde 14,00 oldu. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi ise bir önceki anket döneminde ve bu anket döneminde yüzde 14,00 olarak gerçekleşti.

ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜKSELDİ

Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 57,92 iken, bu anket döneminde yüzde 64,59 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 33,28 iken, bu anket döneminde yüzde 37,91 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 19,54 ve yüzde 22,04 olarak gerçekleşti.

BÜYÜME BEKLENTİSİ ARTTI

Katılımcıların GSYH 2022 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 3,3 iken, bu anket döneminde yüzde 3,5 olarak gerçekleşti. GSYH 2023 yılı büyüme beklentisi de bir önceki anket döneminde yüzde 4 iken, bu anket döneminde yüzde 3,8'e geriledi.

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Kaynak: AA

Merkez Bankası, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Merkez Bankası anket sonuçlarını paylaştı! Yıl sonu dolar tahmini 18,89 liraya yükseldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Merkez Bankası anket sonuçlarını paylaştı! Yıl sonu dolar tahmini 18,89 liraya yükseldi - Son Dakika
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