Merkez Bankası Başkanı Erkan: Parasal sıkılaştırma, enflasyonda iyileşme sağlanana kadar sürecek - Son Dakika

Merkez Bankası Başkanı Erkan: Parasal sıkılaştırma, enflasyonda iyileşme sağlanana kadar sürecek

Son Güncelleme: 07.09.2023 15:05

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, dün açıklanan Orta Vadeli Program'a ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Erkan, ''TCMB olarak tüm araçlarımızla parasal sıkılaştırma sürecine enflasyonda belirgin bir iyileşme sağlanana kadar devam edeceğiz'' dedi.

Türkiye Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın dün açıklanan Orta Vadeli Program (OVP) hakkında değerlendirmelerde bulundu. Parasal sıkılaştırma sürecine dikkat çeken Erkan, "TCMB olarak tüm araçlarımızla parasal sıkılaştırma sürecine enflasyonda belirgin bir iyileşme sağlanana kadar devam edeceğiz" diye konuştu.

"İÇ TALEBİN ARZA YAKIN BİR SEVİYEYE GELECEĞİNİ ÖNGÖRMEKTEYİZ"

Merkez Bankası Başkanı Erkan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde; "Para politikasının 2024 yılında meyvelerini vermesiyle, iç talebin arza daha yakın bir seviyeye geleceğini ve enflasyon beklentilerini kontrol altına alacağını öngörmekteyiz.

"KURUN OYNAKLIĞI HESAPLARDA FARKLILIKLARA YOL AÇABİLMEKTEDİR"

Enflasyon ve kur hareketlerinin sene içinde oynaklık göstermesi, hele ki geçiş dönemlerinde bazı durumlarda yıl ortalaması ve yıl sonu üzerinden yapılan hesaplarda ciddi farklılıklar gösterebilmektedir. Sert fiyat hareketlerinin mümkün olduğu kadar az olduğu lakin dengenin evrildiği yönünde, sağlıklı şekilde algılandığı bir süreç olarak ilerlemekte ve bunda da kararlıyız.

"SIKILAŞTIRMA ENFLASYONDA İYİLEŞME SAĞLANANA KADAR DEVAM EDECEK"

TCMB olarak tüm araçlarımızla parasal sıkılaştırma sürecine enflasyonda belirgin bir iyileşme sağlanana kadar devam edeceğiz."

Orta vadeli program, Hafize Gaye Erkan, Merkez Bankası, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Merkez Bankası Başkanı Erkan: Parasal sıkılaştırma, enflasyonda iyileşme sağlanana kadar sürecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Merkez Bankası Başkanı Erkan: Parasal sıkılaştırma, enflasyonda iyileşme sağlanana kadar sürecek - Son Dakika
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