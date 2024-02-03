Ekonomi

Resmi Gazete'de yayımlanan Atama Kararı ile Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan görevden alındı ve yerine Başkan Yardımcısı Fatih Karahan atandı.

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak görevden affını talep ettiğini açıkladı. Erkan'ın paylaşımının ardından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise Erkan'ın aldığı kararın şahsi ve kendi takdirinde olduğunu açıkladı. Açıklamaların ardından 3 Şubat 2024 tarihli ve 32449 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Atama Kararı ile birlikte Hafize Gaye Erkan 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 35'inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2'nci maddesi gereğince görevden alındı. Boşalan Merkez Bankası Başkanlığına 14.1.1970 tarihli ve 1211 sayılı Kanunun 25'inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7'nci maddeleri gereğince Başkan Yardımcısı Fatih Karahan atandı.

1982 yılında Eskişehir'de doğan Fatih Karahan 2006 yılında Boğaziçi Üniversitesi Matematik ve Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Karahan 2012 yılında Pennysylvania Üniversitesinde Ekonomi alanında yüksek lisans ve doktorasını yaptı ve yine 2012 yılında New York Merkez Bankası'nda ekonomist olarak çalışmaya başladı. Colombia ve New York Üniversitesinde yarı zamanlı olarak öğretim görevlisi olan Karahan, 28 Temmuz 2023 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkan Yardımcısı olarak atandı. - ANKARA