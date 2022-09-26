Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan dijital para açıklaması: Dikkate alınması gereken iki önemli husus var - Son Dakika
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Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan dijital para açıklaması: Dikkate alınması gereken iki önemli husus var

26.09.2022 10:59
Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan dijital para açıklaması: Dikkate alınması gereken iki önemli husus var

İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısında konuşan Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, dijital paranın kullanımına ilişkin açıklamalar yaptı. Kavcıoğlu, "Dijital paralarının kullanım olanakları üzerinde çalışılması önemli husustur" ifadelerini kullandı.

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Merkez Bankaları Forumu Toplantısı açılış konuşmasını yaptı. Kavcıoğlu, "Ülkeler arası ticarette milli para birimlerinin kullanılmasının teşvik edilmesi ve merkez bankası dijital paralarının kullanım olanakları üzerinde çalışılması bu konuda dikkate alınması gereken iki önemli husustur" ifadelerini kullandı.

"ZENGİN BİR TOPLULUĞA SAHİBİZ"

"İİT çatısı altında, farklı yapıda ekonomilerden oluşan zengin bir topluluğa sahibiz" ifadelerini kullanan Kavcıoğlu, "Ülkelerimiz arasındaki bu çeşitliliği, İİT bünyesinde daha yakın iş birlikleri kurarak fırsata çevirebiliriz. Ülkelerimiz arasında daha entegre bir finansal sistemin inşa edilmesi, kazan-kazan prensibi doğrultusunda daha verimli sermaye dağılımına olanak sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.

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Şahap Kavcıoğlu, Teknoloji, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan dijital para açıklaması: Dikkate alınması gereken iki önemli husus var - Son Dakika


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SON DAKİKA: Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan dijital para açıklaması: Dikkate alınması gereken iki önemli husus var - Son Dakika
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