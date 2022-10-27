Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan "Enflasyonla mücadele konusunda kendinizi başarılı hissediyor musunuz?" sorusuna ses getirecek cevap - Son Dakika
Üye Girişi

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan "Enflasyonla mücadele konusunda kendinizi başarılı hissediyor musunuz?" sorusuna ses getirecek cevap

27.10.2022 13:30

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, yılın son enflasyon raporu bilgilendirme toplantısında kendisine yöneltilen, "Enflasyonla mücadele konusunda kendinizi başarılı hissediyor musunuz?" sorusuna "Kendimizi çok başarılı sayamayız" cevabını verdi. Kavcıoğlu sözlerine, "Enflasyonun aşağı getirilmesi için aldığımız kararlar ve uyguladığımız politikalar inşallah bizi başarılı kılacak" ifadelerini de ekledi.

Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu bugün yılın son enflasyon raporu bilgilendirme toplantısında konuşurken, ekonomistlerin ve basın mensuplarının sorularını da yanıtladı.

MUHABİRDEN "KENDİNİZİ BAŞARILI HİSSEDİYOR MUSUNUZ?" SORUSU

SÖZCÜ muhabiri Erdoğan Süzer, Türk-İş'in hesaplamasına göre gıda fiyatlarının ekimde yıllık bazda yüzde 134,7 arttığını hatırlattı ve "Siz de çarşıya pazara çıkıyorsunuzdur, vatandaşlar 'eskiden 100 liraya şunları alıyorduk bugün alamıyoruz' diyor. Enflasyonla mücadele konusunda kendinizi başarılı hissediyor musunuz" sorusunu sordu.

BAKAN KAVCIOĞLU: KENDİMİZİ ÇOK BAŞARILI SAYAMAYIZ

Bu soruya yanıt veren Kavcıoğlu, enflasyonun TCMB'nin de hükümetin de en önemli sorunlarının başında geldiğini ve enflasyonu aşağı getirmek için önemli tedbirler aldıklarını belirterek "kendimizi çok başarılı sayamayız" dedi. Kavcıoğlu ayrıca, "Enflasyonun aşağı getirilmesi için aldığımız kararlar ve uyguladığımız politikalar inşallah bizi başarılı kılacak" ifadelerini kullandı.

"BİLANÇOYLA BİRLİKTE YIL SONU AÇIKLANACAK"

"Enflasyon varsa sorun vardır, başarıyı konuşmak da doğru değil. Vatandaşımızın sıkıntılarının da farkındayız" diyen Kavcıoğlu, gerekli adımları attıklarını söyledi. Kavcıoğlu ayrıca, muhabirin korumalı mevduat için TCMB'nin yaptığı toplam ödemeye dair sorusuna "Bilançoyla birlikte yıl sonu açıklanacak, zaten çok büyük rakam değil" dedi.

YORUMLAR (3)
  • Murat Sarıal: serbest piyasa ekonomisinden vazgeçin. doları sabitleyin. bütün ürünler dolara baglı bu bagımlılıgı koparmadıkça dışarıya bagımlı kaldıkça ekonomi kesinlikle düzelmez. ülkenin kendi insanı kendi parasını kullanmak istemiyor dolar alıyor bundan kurtulmadıkça ekonomi düzelmez boşuna ugraşmayın. açıgı dengeleyip kapatmak için mal üretmek lazım. Cevap Yaz 10 3 Yayından Kaldır
  • yilmaz fidan: Senin bu konudaki fikirlerini de merak ettik. Sen merkez bankasi baskani olsan ne yapardin mesela? Cevap Yaz 5 8 Yayından Kaldır
500
Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 65,2'ye yükseltti Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 65,2'ye yükseltti TCMB yıl sonu enflasyon tahminini açıkladı TCMB yıl sonu enflasyon tahminini açıkladı

Şahap Kavcıoğlu, Merkez Bankası, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan 'Enflasyonla mücadele konusunda kendinizi başarılı hissediyor musunuz?' sorusuna ses getirecek cevap - Son Dakika


Son Dakika
14:30 İfadesi 2.5 saat süren Şebnem Korur Fincancı tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi
13:35 Bakan Bekir Bozdağ: Hem Türk Tabipleri Birliği hem de mimar ve mühendisler odalarıyla ilgili yeni bir hazırlık yapıyoruz
13:22 Çocuğunun gözleri önünde tartıştığı eşini acımadan dövdü
13:24 Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan "Enflasyonla mücadele konusunda kendinizi başarılı hissediyor musunuz?" sorusuna ses getirecek cevap
13:13 Duayen isim Halit Kıvanç, son yolculuğuna uğurlandı
12:56 "Beni Millet İttifakı'na alsınlar" diyen DTP lideri Hüseyin Baş'a İYİ Parti'den yanıt: Sizleri Millet İttifakı'nda görmekten mutluluk duyacağız
12:34 CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun yanında ekonomiden dert yanan kadının ifadeleri sosyal medyayı salladı
12:05 Azerbaycan'da geçirdiği kaza sonrası taburcu olan Binali Yıldırım'dan ilk sözler
11:34 Spor basınının duayen ismi Halit Kıvanç için tören düzenlendi
11:02 Galatasaray ile Fenerbahçe anlaştı! Derbi için yabancı hakem talep edecekler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.10.2022 14:43:25. #1.13#
SON DAKİKA: Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan "Enflasyonla mücadele konusunda kendinizi başarılı hissediyor musunuz?" sorusuna ses getirecek cevap - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement