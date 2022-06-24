Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'ndan TİM'e ziyaret - Son Dakika
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Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'ndan TİM'e ziyaret

24.06.2022 22:57
Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'ndan TİM'e ziyaret

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, TİM'e ziyaret gerçekleştirdi.

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, TİM'e ziyaret gerçekleştirdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe ve ihracat temsilcileri ile TİM Dış Ticaret Kompleksi'nde bir araya geldi. TİM Yönetim Kurulu ve Birlik Başkanlarının da yer aldığı toplantıda ihracattaki güncel meseleler ve küresel ticaretteki son gelişmeler değerlendirildi.

Toplantıyı değerlendiren TİM Başkanı Mustafa Gültepe, "Bugün Merkez Bankası Başkanı Sayın Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu, Dış Ticaret Kompleksi'mize teşrif ederek, ihracatçılarımızla bir araya geldi. TİM Başkanı olarak, bugünkü istişare ve diyalog ortamını son derece kıymetli buluyorum. İhracatçılarımız ve kamu kurumlarımız arasındaki diyaloğun güçlü tutulmasını önemsiyoruz" diye konuştu.

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe ve ihracat temsilcileri ile TİM Dış Ticaret Kompleksi'nde bir araya geldi. TİM Yönetim Kurulu ve Birlik Başkanlarının da yer aldığı toplantıda ihracattaki güncel meseleler ve küresel ticaretteki son gelişmeler değerlendirildi. Kavcıoğlu, konuşmasının ardından ihracatçıların sorularını yanıtladı ve karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

"İHRACATÇILARIMIZ VE KAMU KURUMLARIMIZ ARASINDAKİ DİYALOĞUN GÜÇLÜ TUTULMASINI ÖNEMSİYORUZ"

Toplantının ardından değerlendirmede bulunan TİM Başkanı Mustafa Gültepe, "Bugün Merkez Bankası Başkanı Sayın Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu, Dış Ticaret Kompleksi'mize teşrif ederek, ihracatçılarımızla bir araya geldi. TİM Başkanı olarak, bugünkü istişare ve diyalog ortamını son derece kıymetli buluyorum. İhracatçılarımız ve kamu kurumlarımız arasındaki diyaloğun güçlü tutulmasını önemsiyoruz. Bu sayede ihracatçılarımızın meselelerinin hızla çözüme kavuşacağına inanıyoruz" diye konuştu.

(İHA)

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Kaynak: İHA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'ndan TİM'e ziyaret - Son Dakika

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