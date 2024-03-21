TCMB politika faiz artışıyla döviz kurlarında düşüş yaşandı

OMÜ Ziraat Fakültesi: Türkiye'de Kar Yağışı Yetersiz, Tarımsal Üretimi Endişelendiriyor

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yusuf Demir, Türkiye'nin neredeyse dörtte üçünde kar yağışının yetersiz veya hiç olmadığını belirterek, bu durumun kaynaklar ve tarımsal üretim açısından ciddi endişe yarattığını söyledi. Demir, su kaynaklarının adil ve sürdürülebilir yönetiminin küresel barış ve güvenliğe katkı sağlayabileceğini vurguladı ve su krizinin dünya genelinde artarak devam ettiğini ifade etti. Türkiye'nin su fakirliği çeken bir ülke olduğunu belirten Demir, gelecek nesillere yeşil ve sürdürülebilir bir dünya bırakmak için herkesin harekete geçmesi gerektiğini söyledi.