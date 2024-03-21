Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın politika faizini 500 baz puan artırarak yüzde 50 seviyesine yükseltmesinin ardından döviz kurlarında düşüş yaşandı. Gün içerisinde 32,4430 seviyesine çıkan dolar/TL, faiz kararının ardından 32 TL sınırının altına düştü. 35,6117 TL seviyesine çıkan euro ise 34,8625 TL'ye kadar geriledi.
TCMB Para Politikası Kurulu (PPK), Başkan Fatih Karahan'ın başkanlığında yaptığı ikinci toplantıda, yüzde 45 olan politika faizini 500 baz puan artırarak yüzde 50 seviyesine yükseltti. Faiz kararı sonrası euro ve dolarda düşüş yaşandı.
Faiz kararı öncesinde 32,4430 seviyesine kadar çıkan dolar/TL faiz artışının ardından 31,9085 seviyesine kadar geriledi. Euro/TL ise yüzde 0,23 düşüşle 34,8625 seviyesine çekildi.
Daha sonra sınırlı yükselen dolar/TL saat 15.35 itibarıyla 32,1298 seviyesinden işlem görürken, aynı dakikalarda euro/TL ise 35,1494 seviyesinde seyrediyor.
Son Dakika › Ekonomi › TCMB politika faiz artışıyla döviz kurlarında düşüş yaşandı - Son Dakika
Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nin dış ticareti, yılın ilk iki ayında önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 51,4 artış sergiledi. Bölgenin toplam ithalat ve ihracatı 63,69 milyar yuana ulaştı. Özellikle elektrikli araçlar, lityum bataryalar ve fotovoltaik ürünler gibi malların ihracat değeri büyük bir artış gösterdi.
Erzincan'da zabıta ekipleri, ramazan ayı dolayısıyla marketlerde denetimlerini artırdı. Ürün gramajı, fiyat karşılaştırması ve tüketim tarihi gibi konular incelendi.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali (AŞTİ) esnafını ziyaret etti. Yavaş, esnafın sorun ve taleplerini dinledi ve fotoğraf çektirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ''Kamu bankalarımız bu yılki promosyon ödemesi miktarlarını alınan aylığa göre 8 bin lira ile 12 bin lira arasında belirledi.'' sözleri sonrası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan promosyon açıklaması geldi. Bakan Işıkhan, ''Kamu bankalarımız pazartesi promosyon güncelleme başvurularını almaya başlayacak. 28 Mart itibarıyla emeklilerimizin promosyonları hesaplarına yatmış olacak.'' ifadelerini kullandı.
İBB Başkan Adayı Murat Kurum, Adalar'da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaretleri sonrasında vatandaşlara seslenen Kurum, Adalar'a elektrikli ve nostaljik tramvay kazandıracağını, su ürünleri kooperatifi kurarak istihdamı arttıracağını ve adaların ekonomisine katkı sağlayacağını belirtti. Kurum ayrıca, Adalar'da yaşamın kolaylaşması için çeşitli projeler gerçekleştireceğini ve Adalar'ın çöp sorununu çözeceğini söyledi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Samsun'da düzenlenen Halk Buluşması programında konuştu. Özel, emeklilerin, gençlerin, staj ve çıraklık mağdurlarının haklarını savunacaklarını ve mücadele edeceklerini belirtti. Ayrıca, fındık üreticilerinin sorunlarına da değinen Özel, konut sorununun çözümü için İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin iş birliği yapacağını söyledi.
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yusuf Demir, Türkiye'nin neredeyse dörtte üçünde kar yağışının yetersiz veya hiç olmadığını belirterek, bu durumun kaynaklar ve tarımsal üretim açısından ciddi endişe yarattığını söyledi. Demir, su kaynaklarının adil ve sürdürülebilir yönetiminin küresel barış ve güvenliğe katkı sağlayabileceğini vurguladı ve su krizinin dünya genelinde artarak devam ettiğini ifade etti. Türkiye'nin su fakirliği çeken bir ülke olduğunu belirten Demir, gelecek nesillere yeşil ve sürdürülebilir bir dünya bırakmak için herkesin harekete geçmesi gerektiğini söyledi.
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