Merkez Bankası'ndan Faiz Kararı

(ANKARA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizinin yüzde 37'de sabit tutulmasına karar verdi. TCMB'den yapılan açıklamada, "Yılın ilk aylarındaki yükselişinin ardından enerji fiyatlarının da etkisiyle nisan ayında artan enflasyonun ana eğilimi, mayıs ayında bir miktar gerilemiştir. Jeopolitik gelişmeler eşliğindeki belirsizlikler neticesinde enerji fiyatlarında oynaklık ve yüksek seyir sürmektedir" denildi.

PPK, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında yılın dördüncü toplantısını yaptı. Kurul, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 37'de sabit tutulmasına karar verdi. Kurul ayrıca, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 40'ta, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 35,5'te sabit tuttu.

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, yılın ilk aylarında yükseliş gösteren enflasyonun ana eğiliminde mayıs ayında bir miktar gerileme yaşandığı kaydedildi.

Enerji fiyatlarındaki oynaklığın sürdüğüne dikkat çekilen açıklamada, jeopolitik gelişmelerin yarattığı belirsizlikler nedeniyle enerji fiyatlarının yüksek seyrini koruduğu belirtildi.

İlk çeyrek verilerinin ekonomik faaliyetteki yavaşlamanın sürdüğünü gösterdiği aktarılan açıklamada, "Öncü veriler iç talepteki zayıf seyrin sürdüğüne işaret etmektedir" denildi. Kurul, jeopolitik gelişmelerin maliyet kanalı, iktisadi faaliyet ve beklenti kanalı üzerinden enflasyon görünümüne etkilerini yakından takip ettiğini bildirdi.

"SIKI PARA POLİTİKASI DURUŞI DEZEENFLASYON SÜRECİNİ GÜÇLENDİRECEKTİR"

Politika faizine ilişkin adımların enflasyon gerçekleşmeleri, enflasyonun ana eğilimi ve beklentileri dikkate alınarak belirleneceği ifade edilen açıklamada, "Fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürülecek sıkı para politikası duruşu talep, kur ve beklenti kanalları üzerinden dezenflasyon sürecini güçlendirecektir. Para politikası kararları enflasyon görünümü odaklı, toplantı bazlı ve ihtiyatlı bir yaklaşımla alınmaktadır. Enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir bozulma olması durumunda para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır. Kurul enflasyon üzerindeki yukarı yönlü risklere karşı ihtiyatlı duruşunu vurgulamıştır" denildi.

MAKROİHTİYATİ ADIM VE LİKİDİTE VURGUSU

Açıklamada, kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler yaşanması halinde parasal aktarım mekanizmasının ilave makroihtiyati adımlarla destekleneceği belirtildi. Likidite koşullarının yakından izlenmeye devam edileceği belirtilen açıklamada, "Likidite yönetimi araçları etkili şekilde kullanılmaya devam edilecektir. Kurul, politika kararlarını enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleyecektir. Kurul, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede alacaktır" denildi.

(SON)