Merkez Bankası'ndan Kredi Büyümesine Sıkı Önlem

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası makrofinansal istikrarı desteklemek amacıyla kredi büyümelerinde zorunlu karşılıklarda değişikliğe gitti.

Merkez Bankasından yapılan açıklamada, "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, kredi büyümesi gelişmelerini dikkate alarak sıkı parasal duruşu desteklemek ve makrofinansal istikrarı güçlendirmek amacıyla zorunlu karşılık uygulamasında aşağıdaki değişiklikleri yapmıştır" denildi ve tüketicilere kullandırılan ihtiyaç ve taşıt kredilerinde büyüme sınırları yüzde 4'ten 3'e düşürüldü.

Tüketicilere tahsis edilen kredili mevduat hesabı limitlerinde büyüme sınırı yüzde 2'den 1'e düşürüldü. KOBİ'lere kullandırılan Türk lirası kredilerde büyüme sınırı 0.5 puan düşürülerek yüzde 5'ten yüzde 4.5'e indirildi. KOBİ dışı işletmelerde kullandırılan Türk lirası kredilerde ise büyüme sınırı yüzde 3'ten yüzde 2'ye indirildi. - ANKARA