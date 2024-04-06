Merkez Bankası: "Kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 3,66'dan yüzde 4,25'e çıkarıldı. Menkul kıymet tesisine tabi yükümlülüklere uygulanan menkul kıymet tesis oranının yüzde 4'ten yüzde 1'e düşürülmesine, kredi büyümesine göre menkul kıymet tesisine ilişkin uygulamanın sonlandırılmasına karar verilmiştir" - ANKARA
Son Dakika › Ekonomi › Merkez Bankası'ndan kredi kartı faiz oranı ve menkul kıymet tesisine ilişkin kararlar - Son Dakika
Kredi kartı işlemlerinde nakit çekim veya kullanım işlemleri hariç olmak üzere uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 3,66'dan yüzde 4,25'e çıkarıldı.
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