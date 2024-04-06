Merkez Bankası'ndan kredi kartı faiz oranı ve menkul kıymet tesisine ilişkin kararlar

Kredi kartında aylık azami akdi faiz yüzde 4,25'e yükseltildi

Kredi kartı işlemlerinde nakit çekim veya kullanım işlemleri hariç olmak üzere uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 3,66'dan yüzde 4,25'e çıkarıldı.