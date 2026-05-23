Merkez Bankası'ndan Kredi Kısıtlaması
Merkez Bankası'ndan Kredi Kısıtlaması

23.05.2026 11:52
TCMB, enflasyonu kontrol etmek için bireysel ve ticari kredileri daralttı. Uzmanlar etkisini tartışıyor.

Haber: Olcay AYDİLEK

(ANKARA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bireysel ve ticari kredi musluklarını kısarak, iç talep üzerinden enflasyonu ve büyüyen cari açığı kontrol altına almaya yönelik yeni bazı önlemler aldı. Bankacılık uzmanı Prof. Dr. Şenol Babuşcu, Merkez Bankası'nın, açılan kredilerde sınırları daralttığını belirterek, "Banka, bu yolla talep enflasyonunu kontrol etmeyi amaçlıyor. Ancak, enflasyon asıl olarak maliyetlerden kaynaklanıyor" dedi.

Merkez Bankası, enflasyonla birlikte cari açığın hızlanması, izleyen aylarda da artış eğilimini sürdürecek olması ve CHP'ye "mutlak butlan" kararı sonrasında ekonomide ve finansal piyasalarda yaşanan dalgalanmaya karşı yeni bazı adımlar attı.

Banka, bireysel kredilerde tüm kredi türleri için sınırları 1 puan daraltılırken, Türk lirası ticari kredilerde büyük ölçekli işletmelere kullandırılan krediler için 1 puan, KOBİ kredileri için 0,5 puanlık daraltmaya gitti.

Merkez Bankası'nın,  Resmi Gazete'de yayımlanan "Zorunlu Karşılıklar hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"ine göre de kredili mevduat hesaplarına uygulanan aylık büyüme sınırı yüzde 2'den yüzde 1'e indirildi.

TALEBİ KISMA AMAÇLI

Bankacılık uzmanı Prof. Dr. Şenol Babuşcu, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, Merkez Bankası'nın, gerek ticari gerekse de bireysel kredilerde sınırları daralttığını belirterek, "Banka, bu yolla talep enflasyonunu kontrol etmeyi amaçlıyor. Ancak, enflasyon asıl olarak maliyetlerden kaynaklanıyor" dedi.

Babuşcu, daha önce de benzer bazı adımlar attığını, bu adımların enflasyon üzerinde etkili olamayacağını söyledi.

PSİKOLOJİK ETKİ VURGUSU

Eski Merkez Bankacı Dr. Ali Çufadar, Merkez Bankası'nın kredilere yönelik kararının genel dinamikleri etkileyecek güçte olmadığını kaydederek, "Bu  bir çeşit ince ayar. Psikolojik yönden etkisi olabilir" dedi.

Çufadar, Merkez Bankası'nın söz konusu kararlarının enflasyonu ve cari açığı besleyen talebi kısmayı hedeflediğini dile getirerek, Türkiye'de yaşanan enflasyonda talebin etkisinin diğer unsurlara göre görece sınırlı olduğunu vurguladı.

PARASAL GENİŞLEME VE TALEP ETKİSİ

TEPAV Merkez Direktörü, ekonomist Prof. Dr. Hakkı Hakan Yılmaz da söz konusu kararlara ilişkin, "Cari açıktaki artışı da dikkate alarak, son dönemde ekonomide yaşanan parasal genişlemenin tüketime ve talebe yansımasını sınırlamayı amaçlıyor" dedi.

Kaynak: ANKA

