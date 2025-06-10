Merkez Bankası\'ndan kritik hamle! Faiz indirimi için ilk işaret fişeği atıldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün 17 Haziran 2025 vadeli 100 milyar TL tutarında miktar yöntemiyle repo ihalesi açtı. İhaleye gelen talep 648 milyar 945 milyon TL'ye ulaştı. Merkez Bankası, bu ihale kapsamında piyasayı 99 milyar 999 milyon 999 bin 883 TL fonladı.

İhalede basit faiz oranları yüzde 46 seviyesinde sabit kalırken, bileşik faiz de en düşük, ortalama ve en yüksek olmak üzere yüzde 58,09 olarak gerçekleşti. Bu adım, para politikasında gevşeme sinyali olarak yorumlandı.

BANKACILIK HİSSELERİNDE SERT YÜKSELİŞ

İhalenin ardından Borsa İstanbul'da özellikle bankacılık hisselerinde güçlü bir yükseliş gözlendi. Bankacılık endeksi gün içinde yüzde 4'ün üzerine çıktı. Açılışta yüzde 1,28 değer kazanan bankacılık endeksi, kapanışa doğru ivmesini artırarak 13 bin 604 puana yükseldi. Bir önceki haftayı 13 bin 50 puandan kapatan endeks, böylece haftalık bazda yüzde 4'ü aşan bir prim gerçekleştirmiş oldu.

FAİZ İNDİRİMİ SİNYALİ Mİ?

Piyasadaki yaklaşık 500 milyar TL'lik likidite açığını dikkate alan uzmanlar, Merkez Bankası'nın repo faizini yüzde 46 seviyesinde sabit tutmasının, önümüzdeki günlerde politika faizine yönelik indirim sinyali olabileceğini belirtiyor. Hâlihazırda gecelik borç verme faizi yüzde 49 seviyesinde bulunuyor. Eğer bu uygulama birkaç gün daha devam ederse, politika faizinde kademeli bir düşüş ihtimali artabilir. Bu beklentiyle birlikte, sadece bankacılık hisseleri değil, BIST 100 endeksi genelinde de pozitif bir seyir hakim oldu.

ERDOĞAN: GÜR SESLE SÖYLEMEYE DEVAM EDECEĞİM

İstanbul'da düzenlenen 2. İstanbul Dünya İslam Ekonomisi Zirvesi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, faiz konusunda "Faize dayalı ekonomik sistemle kararlılıkla mücadele etmiş bir kardeşinizim" sözleriyle başladığı konuşmasında "Her ne surette olursa olsun faizi ve faize dayalı bir ekonomik sistemi meşru göremeyeceğimizi sık sık ifade ettim. Bunun yanında faizin ekonomide üretimde ticarette ve sosyal hayatta yol açtığı sorunlara sıkıntılara dikkat çektim" ifadelerini kullanmıştı.