Merkez Bankası'ndan kritik hamle! Faiz indirimi için ilk işaret fişeği atıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Merkez Bankası'ndan kritik hamle! Faiz indirimi için ilk işaret fişeği atıldı

Merkez Bankası\'ndan kritik hamle! Faiz indirimi için ilk işaret fişeği atıldı
10.06.2025 14:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 17 Haziran vadeli 100 milyar TL'lik miktar yöntemiyle repo ihalesi açtı. İhaleye gelen 648 milyar TL'lik rekor teklif dikkat çekti. Uzmanlara göre bu adım faiz indirimi sinyali olarak yorumlanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da geçtiğimiz günlerde "Her ne surette olursa olsun faizi ve faize dayalı bir ekonomik sistemi meşru göremeyiz" demişti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün 17 Haziran 2025 vadeli 100 milyar TL tutarında miktar yöntemiyle repo ihalesi açtı. İhaleye gelen talep 648 milyar 945 milyon TL'ye ulaştı. Merkez Bankası, bu ihale kapsamında piyasayı 99 milyar 999 milyon 999 bin 883 TL fonladı.

İhalede basit faiz oranları yüzde 46 seviyesinde sabit kalırken, bileşik faiz de en düşük, ortalama ve en yüksek olmak üzere yüzde 58,09 olarak gerçekleşti. Bu adım, para politikasında gevşeme sinyali olarak yorumlandı.

BANKACILIK HİSSELERİNDE SERT YÜKSELİŞ

İhalenin ardından Borsa İstanbul'da özellikle bankacılık hisselerinde güçlü bir yükseliş gözlendi. Bankacılık endeksi gün içinde yüzde 4'ün üzerine çıktı. Açılışta yüzde 1,28 değer kazanan bankacılık endeksi, kapanışa doğru ivmesini artırarak 13 bin 604 puana yükseldi. Bir önceki haftayı 13 bin 50 puandan kapatan endeks, böylece haftalık bazda yüzde 4'ü aşan bir prim gerçekleştirmiş oldu.

FAİZ İNDİRİMİ SİNYALİ Mİ?

Piyasadaki yaklaşık 500 milyar TL'lik likidite açığını dikkate alan uzmanlar, Merkez Bankası'nın repo faizini yüzde 46 seviyesinde sabit tutmasının, önümüzdeki günlerde politika faizine yönelik indirim sinyali olabileceğini belirtiyor. Hâlihazırda gecelik borç verme faizi yüzde 49 seviyesinde bulunuyor. Eğer bu uygulama birkaç gün daha devam ederse, politika faizinde kademeli bir düşüş ihtimali artabilir. Bu beklentiyle birlikte, sadece bankacılık hisseleri değil, BIST 100 endeksi genelinde de pozitif bir seyir hakim oldu.

ERDOĞAN: GÜR SESLE SÖYLEMEYE DEVAM EDECEĞİM

İstanbul'da düzenlenen 2. İstanbul Dünya İslam Ekonomisi Zirvesi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, faiz konusunda "Faize dayalı ekonomik sistemle kararlılıkla mücadele etmiş bir kardeşinizim" sözleriyle başladığı konuşmasında "Her ne surette olursa olsun faizi ve faize dayalı bir ekonomik sistemi meşru göremeyeceğimizi sık sık ifade ettim. Bunun yanında faizin ekonomide üretimde ticarette ve sosyal hayatta yol açtığı sorunlara sıkıntılara dikkat çektim" ifadelerini kullanmıştı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Merkez Bankası, Politika, Ekonomi, Finans, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Merkez Bankası'ndan kritik hamle! Faiz indirimi için ilk işaret fişeği atıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çöpköy Mahallesi ismiyle dikkat çekiyor, halk değişmesini istemiyor Çöpköy Mahallesi ismiyle dikkat çekiyor, halk değişmesini istemiyor
Protestoların devam ettiği Los Angeles’ta polisten gazeteciye plastik mermi Protestoların devam ettiği Los Angeles'ta polisten gazeteciye plastik mermi
İsrail, Madleen gönüllülerini hapishanede ayrı hücrelerde tutacak İsrail, Madleen gönüllülerini hapishanede ayrı hücrelerde tutacak
Hakan Bilal Kutlualp’ten Ali Koç’un ’vefasız, aşağılık, ciğeri beş para etmezler’ sözlerine cevap Hakan Bilal Kutlualp'ten Ali Koç'un 'vefasız, aşağılık, ciğeri beş para etmezler' sözlerine cevap
Mourinho’nun ismi geçiyordu Inter yeni teknik direktörünü açıkladı Mourinho'nun ismi geçiyordu! Inter yeni teknik direktörünü açıkladı
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek hayatını kaybetti Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek hayatını kaybetti
Manchester United 10 ayrılığı birden açıkladı Manchester United 10 ayrılığı birden açıkladı
Ferdi Zeyrek’in ölüm haberini alan sevenleri gözyaşlarını tutamadı Bir kişi baygınlık geçirdi Ferdi Zeyrek'in ölüm haberini alan sevenleri gözyaşlarını tutamadı! Bir kişi baygınlık geçirdi
Hayatını kaybeden Ferdi Zeyrek’in kızı Nehir Zeyrek: Babamın kanını yerde bırakmayın Hayatını kaybeden Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir Zeyrek: Babamın kanını yerde bırakmayın
Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılıyordu Anlaşma tamamlandı Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılıyordu! Anlaşma tamamlandı
Özgür Özel’den hayatını kaybeden Ferdi Zeyrek’in ardından ilk mesaj: Bir dostu, aklımın ve kalbimin yarısını kaybettim Özgür Özel'den hayatını kaybeden Ferdi Zeyrek'in ardından ilk mesaj: Bir dostu, aklımın ve kalbimin yarısını kaybettim

13:18
Kütahya Simav’da korkutan deprem
Kütahya Simav'da korkutan deprem
12:24
Avusturya’da ortaokula silahlı saldırı En az 9 kişi hayatını kaybetti
Avusturya'da ortaokula silahlı saldırı! En az 9 kişi hayatını kaybetti
20:17
Mermerli Plajı’nda 1000 liralık giriş ücreti tepki çekti Valilik araya girdi
Mermerli Plajı'nda 1000 liralık giriş ücreti tepki çekti! Valilik araya girdi
19:24
Ferdi Zeyrek’in ölüm nedeni belli oldu
Ferdi Zeyrek'in ölüm nedeni belli oldu
19:14
Beşiktaş’ta Osayi Samuel’den sonra bir bomba daha
Beşiktaş'ta Osayi Samuel'den sonra bir bomba daha
19:10
Hayatını kaybeden Ferdi Zeyrek’in zeybek oynarken çekilen görüntüleri gündem oldu
Hayatını kaybeden Ferdi Zeyrek'in zeybek oynarken çekilen görüntüleri gündem oldu
18:46
Ferdi Zeyrek’in hayatını kaybetmesinin ardından siyasilerden art arda taziye mesajları
Ferdi Zeyrek'in hayatını kaybetmesinin ardından siyasilerden art arda taziye mesajları
18:42
Trabzonsporlu Malheiro Dubai yolcusu İşte Trabzonspor’u bekleyen gelir
Trabzonsporlu Malheiro Dubai yolcusu! İşte Trabzonspor'u bekleyen gelir
18:40
Tokalaştığı kişiyi tabancayla bacaklarından vurdu
Tokalaştığı kişiyi tabancayla bacaklarından vurdu
18:20
24 saat arayla aynı yerde kaza yaptılar
24 saat arayla aynı yerde kaza yaptılar
18:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Ferdi Zeyrek için taziye mesajı: Ailesine ve Manisalılara başsağlığı diliyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ferdi Zeyrek için taziye mesajı: Ailesine ve Manisalılara başsağlığı diliyorum
18:14
Özgür Özel’den hayatını kaybeden Ferdi Zeyrek’in ardından ilk mesaj: Bir dostu, aklımın ve kalbimin yarısını kaybettim
Özgür Özel'den hayatını kaybeden Ferdi Zeyrek'in ardından ilk mesaj: Bir dostu, aklımın ve kalbimin yarısını kaybettim
18:08
Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılıyordu Anlaşma tamamlandı
Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılıyordu! Anlaşma tamamlandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2025 14:35:16. #7.11#
SON DAKİKA: Merkez Bankası'ndan kritik hamle! Faiz indirimi için ilk işaret fişeği atıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.