Merkez Bankası'ndan piyasaları hareketlendirecek yeni hamle - Son Dakika
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Ekonomi

Merkez Bankası'ndan piyasaları hareketlendirecek yeni hamle

Merkez Bankası\'ndan piyasaları hareketlendirecek yeni hamle

Geçen hafta ardı ardına döviz fiyatlarının rekor kırmasının ardından ekonomi yönetimi tedbirleri sıkılaştırdı. Bu kapsamda Merkez Bankası döviz piyasalarını dengelemek amacıyla Türk Lirası uzlaşmalı vadeli döviz işlemlerini (NDF) başlattı.

25.03.2025 09:54
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Ekonomi yönetiminin para piyasalarına ilişkin tedbirleri birer birer yürürlüğe giriyor. Tedbirlerden sonuncusu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)'den geldi. Banka, Türk Lirası Uzlaşmalı Vadeli Döviz Satım (NDF) işlemlerine başladığını sosyal medya hesabından duyurdu.

Banka'ya ait resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Türk Lirası Uzlaşmalı Vadeli Döviz Satım işlemlerine, yani İngilizce kısaltmasıyla NDF işlemlerine başladı" ifadesine yer verildi. TCMB'nin adımı döviz kuru üzerindeki baskıyı hafifletmeye yönelik kritik bir müdahale olarak değerlendiriliyor.

TÜRK LİRASI UZLAŞMALI VADELİ DÖVİZ İŞLEMİ NE AMAÇLA YAPILIR?

Türk Lirası uzlaşmalı vadeli döviz işlemleri kapsamında Merkez Bankası belirli bir vadede döviz kurunu önceden belirliyor. Taraflar, belirlenen vadede önceden anlaşılan kur üzerinden işlem gerçekleştiriyor. Bir başka deyişle döviz fiyatlarında hareketlilikten etkilenmeleri söz konusu olmuyor. İşlemlerde döviz transferi yerine sadece kur farkı Türk Lirası olarak ödeniyor.

MEHMET ŞİMŞEK: TÜM ADIMLAR ATILIYOR

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, konuya ilişkin yaptığı açıklamada gerekli tüm adımların atılacağının altını çizdi. Şimşek mesajında şu ifadeleri kullandı: Piyasaların sağlıklı işleyişi ve etkinliği için gerekli tüm adımlar atılıyor. TL uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemleriyle piyasalardaki oynaklığın azaltılması ve öngörülebilirliğin artırılması hedefleniyor.

Merkez Bankası, Politika, Ekonomi, Finans, Banka, Döviz, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Merkez Bankası'ndan piyasaları hareketlendirecek yeni hamle - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Serkan Güngör:
    bu chp var ya 2. dunya savasinda millete ot yedirdi ( trollleri ozledim.. nerede bunlar ya) bi zarf atttim bakalim gelecekler mi :)) ) neden boyle ekonomi haberlerinde yoklar.. kusturduk galiba.. valla hic tat vermiyor onlarsiz bu gibi yerler. 47 35 Yanıtla
  • BURAK HANZADE:
    hahaha yandaş yalloş yaptığı haberin bile farkında değil o övündüğün sistem kısa vadede güldürür uzun vadede içinden geçer 58 5 Yanıtla
  • 19191923:
    Beter olun beter… 38 7 Yanıtla
  • Musti5201:
    Altın tabaklarda yemek Gümüş bardaklarla su içiyorduk tayyipden önce yediğimiz önümüzde yemediğiz ardımızda adalet desen uçan kuşun hakkını teslim ediyorlardı herkes istediğini Yer istediğini giyebilir istediğini yere gidebilirdi Cennet gibi ülkemiz vardı ama Tayyip Erdoğan dan önce 27 8 Yanıtla
  • TÜRK GÜCÜ:
    Ekonomi ergeç düzelirse sizin zihniyete yapacak çok bir şey yok bu ülkede.Hırsıza destek vermek için sokaklara düşen bir bizde adam bulunurdu oda oldu..Millete koyun diyenler hırısız için ülkeye zarar vermeye razı..Sorsan hepsi akıllı 3 1 Yanıtla
  • Murat Iltaş:
    kur korumalıya bende girebiliyordum buna parası olan sanırım. 2 1 Yanıtla
  • burhan kıraç:
    Wallaha mı :) 0 0 Yanıtla
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