Merkez Bankası'ndan Reel Efektif Döviz Kuru Açıklaması

(ANKARA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), mart ayına ilişkin 'Reel Efektif Döviz Kuru Endeksi'ni açıkladı. Buna göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) bazlı Reel Efektif Döviz Kuru (REK) endeksi, Mart ayında bir önceki aya göre 1,62 puan azalarak 73,48 olarak gerçekleşti. Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yi-ÜFE) bazlı REK endeksi ise mart ayında bir önceki aya göre 3 puan azalarak 95,50'ye geriledi.

TCMB, 2025 yılı Mart ayına ilişkin Veri Yönetişimi ve İstatistik Genel Müdürlüğü ile Ödemeler Dengesi Müdürlüğü tarafından hazırlanan 'Reel Efektif Döviz Kuru Endeksi Gelişmeleri'ni açıkladı. Buna göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) bazlı Reel Efektif Döviz Kuru (REK) endeksi, mart ayında bir önceki aya göre 1,62 puan azalarak 73,48 olarak gerçekleşti. Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yi-ÜFE) bazlı REK endeksi ise bir önceki aya göre 3,00 puan azalarak 95,50'ye geriledi.

REK endeksindeki gerilemenin sebebinin TÜFE'deki artışa rağmen nominal kur artışının daha baskın olmasından kaynaklandığı belirtildi. TÜFE bazlı REK endeksine etki eden bileşenler incelendiğinde, ABD doları bir önceki aya göre ortalama yüzde 2,43, euro da yüzde 6,09 oranında değer

kazandı. TÜFE ise bir önceki aya göre yüzde 2,46 oranında artarken, Yi-ÜFE yüzde 1,88 oranında arttı. Sonuç olarak Türkiye TÜFE'sinin endeksin artışına katkıda bulunurken; Dünya TÜFE sepeti ile Nominal Kur sepetindeki değişimin endeksi azaltıcı yönde etkilediği değerlendirmesi yapıldı.

Her yıl nisan ayında güncellenen Birim İş Gücü Maliyeti (BİM) Bazlı REK endeksi, 2024 yılında bir önceki yıla göre 20,36 puan artarak 91,47 olarak gerçekleşti. BİM-Gelişmekte olan ülkeler bazlı REK endeksi 11,89 puan artışla 58,25 olurken, BİM-Gelişmiş ülkeler bazlı REK endeksi

ise 27,92 puan artışla 118,08 oldu.