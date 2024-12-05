Merkez Bankası'ndan Teminat İskonto Oranlarında Değişiklik

Ekonomi

TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), teminat iskonto oranlarında yaptığı düzenlemede, TÜFE'ye endeksli Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) ve kira sertifikalarının iskonto oranlarını yüzde 80'den yüzde 30'a indirdi.

TCMB'den düzenlemeye ilişkin yapılan açıklamada, "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdindeki Açık Piyasa, Bankalararası Para Piyasası ve Döviz Piyasası işlemlerinde geçerli olan teminat iskonto oranları gözden geçirilmiştir. Bu çerçevede, TÜFE'ye endeksli DİBS ve kira sertifikalarının iskonto oranının yüzde 80'den yüzde 30'a indirilmesine karar verilmiştir" denildi.