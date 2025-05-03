Merkez Bankası'ndan TL'ye teşvik hamlesi - Son Dakika
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Ekonomi

Merkez Bankası'ndan TL'ye teşvik hamlesi

Merkez Bankası\'ndan TL\'ye teşvik hamlesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türk lirasına geçişi teşvik etmek ve finansal istikrarı güçlendirmek amacıyla, zorunlu karşılık oranlarını artırarak, ihracat döviz gelirlerinin dönüşümünü teşvik eden bir dizi yeni düzenleme açıkladı.

03.05.2025 07:43
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türk lirasına geçişi desteklemek amacıyla makroihtiyati çerçevede önemli düzenlemeler gerçekleştirdi. 3 Mayıs 2025 tarihli duyuruya göre, dövizden TL'ye geçişi teşvik etmeye yönelik alınan kararlar hem bankaları hem de ihracatçı firmaları yakından ilgilendiriyor.

ZORUNLU KARŞILIK ORANLARI ARTIRILDI

Yapılan düzenlemeler kapsamında, yabancı para mevduatlara uygulanan zorunlu karşılık oranları tüm vadelerde 200 baz puan artırıldı. Ayrıca, yurt içi yerleşiklerle yapılan 1 yıla kadar vadeli yabancı para cinsinden repo işlemlerinden sağlanan fonlar için bu oran 400 baz puana çıkarıldı. Repo işlemlerinde hesaplama yöntemi de güncellendi.

TCMB, bankaların tüzel kişi TL mevduat oranlarını artırmalarını da hedefliyor. Bu kapsamda, TL mevduat payı yüzde 60'ın altında kalan bankalara, bu oranı aylık en az 0,3 puan artırma hedefi getirildi.

Zorunlu karşılıklarla ilgili bir diğer değişiklik ise, TL mevduat için tesis edilen karşılıklara yapılacak faiz ya da telafi ödemesine yönelik oldu. Yeni düzenlemeye göre, TCMB ağırlıklı ortalama fonlama maliyetinin yüzde 84'ü yerine yüzde 86'sı oranında ödeme yapılacak.

İHRACAT GELİRLERİNİN YÜZDE 35'İ TCMB'YE SATILACAK

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile koordineli olarak alınan kararla, ihracat bedellerinin Merkez Bankası'na satılma zorunluluğunda da güncelleme yapıldı. 31 Temmuz 2025'e kadar ihracat gelirlerinin en az yüzde 35'inin TCMB'ye satılması gerekecek.

İhracatçı firmalar için döviz dönüşüm desteği oranı da artırıldı. Buna göre, dövizlerini TL'ye çeviren ihracatçılara sağlanan destek oranı 31 Temmuz 2025 tarihine kadar yüzde 3 olarak uygulanacak.

TCMB, bu düzenlemelerle Türk lirasının kullanımını teşvik etmeyi ve finansal istikrarı güçlendirmeyi hedefliyor.

Merkez Bankası'ndan TL'ye teşvik hamlesi


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Son Dakika Ekonomi Merkez Bankası'ndan TL'ye teşvik hamlesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Yarengüme:
    TL tokadına doyamayanlar TL'de kalabilir. Ben daha da kalmam. 10 4 Yanıtla
  • derviş göktaş:
    Kim istemezki ülkesinin para birimine güvenip kenarda 3-5 birikimi varsa onuda tl olarak tutmak ama tam bir kaos ülkesi olduk kenardaki 10 binliranın bir anda 1000 tl alım gücüne dönüşme ihtimali çok yüksek 9 1 Yanıtla
  • Salih Kara:
    zorla müşterilere döviz boz baskısı yaptırıyorlar bankalara 7 1 Yanıtla
  • Abdullah Bayraktar:
    Ne yapsanız boş olan alt tabakaya oluyor Allah yardımcımız olsun 7 0 Yanıtla
  • Paravan Hesap:
    Pul kadar degeri dâhi olmayan TL.imi kim böyle değersiz bıraktı acaba? Hangi haramiler? Hangi eşkiya sürüleri? Hangi Ebu Süfyanın sürüleri? Hangi emanete ihanetin edenler??? 0 0 Yanıtla
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