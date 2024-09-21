Merkez Bankası'ndan Zorunlu Karşılık Düzenlemesi - Son Dakika
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Ekonomi

Merkez Bankası'ndan Zorunlu Karşılık Düzenlemesi

Merkez Bankası, zorunlu karşılık oranlarını artırarak makrofinansal istikrarı destekleyecek.

21.09.2024 01:44
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Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası makrofinansal istikrarın ve parasal aktarım mekanizmasının desteklenmesi amacıyla zorunlu karşılıklarda değişikliğe gitti.

Merkez Bankası makrofinansal istikrarın ve parasal aktarım mekanizmasının desteklenmesi amacıyla zorunlu karşılık oranlarını değiştirdi. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Karar ile birlikte kısa vadeli Türk lirası (TL) mevduat zorunlu karşılık oranı yüzde 12'den yüzde 15'e çıkarıldı. Uzun vadeli TL mevduatta ise yüzde 8 olan oran yüzde 10'a yükseltildi. Yabancı para mevduat için TL cinsinden tesis edilmesi gereken zorunlu karşılık oranı ise yüzde 8 iken yüzde 5 oldu. Ayrıca TL mevduat için tesis edilmesi gereken zorunlu karşılıklara faiz uygulamasında TL'ye geçiş oranı koşulu kaldırıldı ve TL'ye geçiş oranı seviyesine göre uygulanan azami komisyon oranı yüzde 5'ten yüzde 8'e yükseltildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Merkez Bankası, Politika, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Merkez Bankası'ndan Zorunlu Karşılık Düzenlemesi - Son Dakika

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