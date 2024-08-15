Merkez Bankası'nın brüt rezervleri 150 milyar dolara geriledi - Son Dakika
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Ekonomi

Merkez Bankası'nın brüt rezervleri 150 milyar dolara geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistikleri ile temmuz ayına ilişkin uluslararası rezervler ve döviz likiditesini açıkladı. Buna göre, Merkez Bankası'nın brüt rezervleri, 9 Ağustos ile biten haftada 150 milyar 233 milyon dolara geriledi.

15.08.2024 17:00
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(ANKARA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistikleri ile temmuz ayına ilişkin uluslararası rezervler ve  döviz  likiditesini açıkladı. Buna göre, Merkez Bankası'nın brüt rezervleri, 9 Ağustos ile biten haftada 150 milyar 233 milyon dolara geriledi.

TCMD'nin açıkladığı haftalık para ve banka istatistikleri ile temmuz ayına ilişkin uluslararası rezervler ve  döviz  likiditesine göre, 9 Ağustos itibarıyla toplam brüt rezervler 150 milyar 386 milyon dolardan, 150 milyar 233 milyon dolara indi. Brüt rezervler 92 milyar 491 milyon dolardan 92 milyar 330 milyon dolara geriledi. Altın rezervleri ise 57 milyar 895 milyon dolardan 57 milyar 895 milyon dolara indi. Swap hariç net rezervler de 28,5 milyar dolardan 24,6 milyar dolar düzeyine geriledi. TCMB'den yapılan açıklama şöyle:

"Bu dönemde alt kalemler itibarıyla, döviz varlıkları bir önceki aya göre yüzde 7,5 artarak 83,2 milyar ABD doları, altın cinsinden rezerv varlıkları yüzde 1,6 azalarak 57,2 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir.

Vadesine 1 yıl veya daha az kalmış Merkezi Yönetim ve Merkez Bankası'nın önceden belirlenmiş döviz çıkışları (döviz kredileri, menkul kıymetler ve mevduat işlemlerinden doğan yükümlülükler) bir önceki aya göre yüzde 3,8 azalarak yaklaşık 44,8 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir. Bu tutarın yaklaşık 36,9 milyar ABD doları anapara, 7,9 milyar ABD doları faizden oluşmaktadır. Ayrıca, Merkez Bankası'nın yurt içi ve yurt dışı yerleşik bankalarla yapmış olduğu swap işlemlerinden kaynaklanan net döviz ve altın yükümlülükleri yaklaşık 23,1 milyar ABD doları olup, söz konusu tutarın 33,0 milyon ABD doları bir ay vadelidir.

"Şarta bağlı döviz çıkışları yüzde 1,8 azaldı"

Şarta bağlı döviz çıkışları, 1 yıl içinde ödenecek Hazine garantili dış borçlar ile diğer yükümlülüklerden (döviz ve altın cinsinden zorunlu karşılıklar bloke hesabı ve akreditifler) oluşmaktadır. Söz konusu yükümlülükler bir önceki aya göre yüzde 1,8 azalarak 48,7 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Ekonomi Merkez Bankası'nın brüt rezervleri 150 milyar dolara geriledi - Son Dakika

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