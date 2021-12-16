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Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası dolardan ilk tepki: İşte dolar/TL'nin yeni oranı - Son Dakika

Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası dolardan ilk tepki: İşte dolar/TL'nin yeni oranı

16.12.2021 14:10
Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası dolardan ilk tepki: İşte dolar/TL'nin yeni oranı

Merkez Bankası yaptığı açıklamayla faiz kararını politika faizini toplam 100 baz puan indirerek yüzde 14'e indirdi. Faiz kararı sonrasında dolar 15,54 seviyesine çıktı.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında bugün toplandı. Toplantının ardından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından aralık ayı faiz kararı açıklaması geldi.

Son dakika haberine göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararını faiz kararını politika faizini toplam 100 baz puan indirerek yüzde 14'e indirdi

TCMB ARALIK AYI FAİZ KARARI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası politika faizini yüzde 14 seviyesine çekti.

TCMB, önceki iki PPK toplantısında politika faizini toplam 100 baz puan indirerek yüzde 16'dan yüzde 15'e düşürmüştü.

FAİZ KARARI SONRASI DOLAR/TL FİYATI

Güne 14,79 seviyesinde başlayan dolar kuru sabah saatlerinde yüzde 0,3 civarında yükselerek 15'i gördü.

TCMB'nin bugünkü faiz kararının ardından dolar/TL 15,54 seviyesini gördü. Euro ise 17,53 seviyesine yükseldi.

Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası dolardan ilk tepki: İşte dolar/TL'nin yeni oranı

Merkez Bankası, dolar, Faiz, TCMB, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası dolardan ilk tepki: İşte dolar/TL'nin yeni oranı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası dolardan ilk tepki: İşte dolar/TL'nin yeni oranı - Son Dakika
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